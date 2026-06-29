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RASTE BROJ ŽRTAVA

Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao na 1700

Aftermath of earthquakes in Venezuela
Foto: MIGUEL MEDINA/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
29.06.2026.
u 21:33

Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS)

Broj žrtava u dva potresa prošlog tjedna u Venezueli povećao se na više od 1700 ljudi, rekao je u ponedjeljak Jorge Rodriguez, predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele. Više od 5000 ljudi je ranjeno u katastrofi, a više od 15.000 ih je ostalo bez domova, dodao je Rodriguez u obraćanju na državnoj televiziji.

Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se u 18.04 po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa. Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do 20-ak naknadnih podrhtavanja. Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).
Katastrofa u Venezueli nakon razornih potresa: Izvanredno je stanje, strahuje se od velikog broja žrtava
Ključne riječi
potres Venezuela

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