VIDEO Hit iz Philadelphije: Mladenci izašli iz vijećnice, a dočekala ih pjesma hrvatskih navijača

Uoči sutrašnje utakmice vatrenih protiv Gane, jedan simpatičan trenutak u Philadelphiji postao je hit među hrvatskim navijačima. Naime, jedan se par upravo vjenčao u gradskoj vijećnici, a kada su mladenci izašli iz zgrade, naišli su ravno na povorku hrvatskih navijača koja je prolazila ulicom.

Vatreni navijači odmah su ih okružili i zapjevali kultnu pjesmu "Izađi mala", pretvorivši njihov izlazak iz vijećnice u neočekivanu svadbenu proslavu. Mladenci su bili oduševljeni prizorom i nisu skidali osmijeh s lica, dok su ih hrvatski navijači ispratili gromoglasnim pljeskom i pjesmom.

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