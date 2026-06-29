Iscurili podaci nastavnika i učenika: Iz AZOP-a upozorili roditelje na poruke koje bi učenicima mogle stizati

Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor nad CARNET-om po službenoj dužnosti. Dogodilo se to s obzirom na informacije o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika iz hrvatskih škola. Konkretno, riječ je o curenju 563.500 jedinstvenih zapisa koji sadrže ime i prezime učenika i nastavnika, vrstu korisnika, naziv institucije, spominje se broj od 1452 škole i službeni e-mail škole s ekstenzijom @skole.hr. To bi moglo značiti da se radi o bazi s nekog od portala koje održava Hrvatska akademska i istraživačka mreža, odnosno CARNET.

O curenju podataka tijekom vikenda oglasio se i sam CARNET navodeći kako se doista radi o spomenutoj vrsti podataka te, iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravaju korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pa su pozvali na dodatan oprez pri zaprimanju elektroničke pošte u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga, tvrdili su. No Agencija će, osim postupka nadzora, prema potrebi poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade, ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom.

AZOP ističe kako dosad nije zaprimio izvješće o povredi osobnih podataka od voditelja obrade. U slučaju povrede osobnih podataka, a sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o incidentu izvješćuje nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca, piše u priopćenju.

– Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Roditeljima preporučujemo da razgovaraju s djecom o sigurnosti te da ih upozore da ne otvaraju sumnjive poveznice i da ne dijele korisnička imena, lozinke ili druge osobne podatke putem elektroničke pošte – ističe se u priopćenju AZOP-a. Analiza incidenta i dalje traje, istaknuli su u CARNET-u, a usluge koje pružaju i dalje su dostupne.

U Ministarstvu obrazovanja potvrdili su za Hinu da su uključeni u obradu incidenta curenja podataka te da se, prema dosadašnjim saznanjima, ne radi o kompromitaciji zaporki ni sustava za autentikaciju. Ministarstvo navodi da će školama biti poslani savjeti Nacionalnog CERT-a za zaštitu u slučaju curenja podataka, dok su upute već javno dostupne na mrežnim stranicama CARNET-a i Nacionalnog CERT-a. Ističu i da je CARNET, odmah po saznanju, aktivirao postupke upravljanja sigurnosnim incidentom i pokrenuo tehničku i forenzičku analizu, u koju su uključeni i neovisni vanjski stručnjaci. Ako korisnici posumnjaju na pokušaj prijevare ili uoče bilo kakvu nepravilnost, važno je da to odmah prijave na adresu incident@cert.hr.