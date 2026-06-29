Iscurili podaci nastavnika i učenika: Iz AZOP-a upozorili roditelje na poruke koje bi učenicima mogle stizati

Agencija za zaštitu osobnih podataka pokrenula je žurni nadzor nad CARNET-om po službenoj dužnosti. Dogodilo se to s obzirom na informacije o neovlaštenoj objavi osobnih podataka učenika i nastavnika iz hrvatskih škola. Konkretno, riječ je o curenju 563.500 jedinstvenih zapisa koji sadrže ime i prezime učenika i nastavnika, vrstu korisnika, naziv institucije, spominje se broj od 1452 škole i službeni e-mail škole s ekstenzijom @skole.hr. To bi moglo značiti da se radi o bazi s nekog od portala koje održava Hrvatska akademska i istraživačka mreža, odnosno CARNET.
O curenju podataka tijekom vikenda oglasio se i sam CARNET navodeći kako se doista radi o spomenutoj vrsti podataka te, iako se ne radi o podacima koji omogućuju pristup korisničkim računima, upozoravaju korisnike na povećan rizik od ciljanih phishing napada i drugih oblika socijalnog inženjeringa. Pa su pozvali na dodatan oprez pri zaprimanju elektroničke pošte u kojoj se traže podaci za prijavu ili druge osobne informacije. Prema trenutačno dostupnim informacijama, nema pokazatelja da je ugrožen rad CARNET-ovih usluga, tvrdili su. No Agencija će, osim postupka nadzora, prema potrebi poduzeti odgovarajuće radnje i prema drugim voditeljima i izvršiteljima obrade, ako se utvrdi povezanost s predmetnim incidentom.
AZOP ističe kako dosad nije zaprimio izvješće o povredi osobnih podataka od voditelja obrade. U slučaju povrede osobnih podataka, a sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka, voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o incidentu izvješćuje nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca, piše u priopćenju.
– Posebno pozivamo roditelje da obrate pozornost na poruke koje će učenici zaprimati na svoje e-mail adrese te da djecu upozore na moguće pokušaje prijevare. Roditeljima preporučujemo da razgovaraju s djecom o sigurnosti te da ih upozore da ne otvaraju sumnjive poveznice i da ne dijele korisnička imena, lozinke ili druge osobne podatke putem elektroničke pošte – ističe se u priopćenju AZOP-a. Analiza incidenta i dalje traje, istaknuli su u CARNET-u, a usluge koje pružaju i dalje su dostupne.
U Ministarstvu obrazovanja potvrdili su za Hinu da su uključeni u obradu incidenta curenja podataka te da se, prema dosadašnjim saznanjima, ne radi o kompromitaciji zaporki ni sustava za autentikaciju. Ministarstvo navodi da će školama biti poslani savjeti Nacionalnog CERT-a za zaštitu u slučaju curenja podataka, dok su upute već javno dostupne na mrežnim stranicama CARNET-a i Nacionalnog CERT-a. Ističu i da je CARNET, odmah po saznanju, aktivirao postupke upravljanja sigurnosnim incidentom i pokrenuo tehničku i forenzičku analizu, u koju su uključeni i neovisni vanjski stručnjaci. Ako korisnici posumnjaju na pokušaj prijevare ili uoče bilo kakvu nepravilnost, važno je da to odmah prijave na adresu incident@cert.hr.Splićanin stao pomoći neznancu na autocesti, a sada ga javno proziva: 'Hvala mu što je ispao kreten'
Podatci nemreju iscuriti. Netko ih je poslal, ili objavil. Nemojte smetnuti s uma da je racunalo iliti kompjuter jedan poprilicno "glup" uredjaj koji nista ne moze napraviti sam bez odgovarajuce naredbe. Nemre se ni "zarazit", netko mora poslat virus, nemree zgubit podatke nego netko (s pristupom vasoj ili internet mrezi) vam je procital ili zbrisal podatke. Ili vi sami, greskom.