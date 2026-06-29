Zbog ovog prestižnog mimohoda izbio je novi sukob Milanovića i Plenkovića: Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi

Napetosti između predsjednika RH Zorana Milanovića i Vlade ponovno su izbile u prvi plan, ovoga puta zbog sudjelovanja hrvatskih vojnika na tradicionalnom vojnom mimohodu u Francuskoj. Nakon što je Vlada najavila da će sredinom srpnja na proslavu Dana pada Bastille, uz premijera Andreja Plenkovića, otputovati i pripadnici Počasno-zaštitne bojne, Milanović je poručio da hrvatski vojnici na toj svečanosti neće sudjelovati.

Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi, koji se svake godine održava 14. srpnja u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika. Mimohod se neprekidno organizira od 1880. godine, uz tek nekoliko prekida, a prolazi slavnom avenijom Champs-Élysées, od Slavoluka pobjede do Trga Concorde.

Svečanost tradicionalno prati državni vrh Francuske predvođen predsjednikom Republike, uz članove Vlade, predstavnike parlamenta, strane diplomate i brojne visoke uzvanike. Događaj se uživo prenosi na nacionalnoj televiziji te svake godine privlači milijune gledatelja, a smatra se jednom od najstarijih vojnih parada koje se redovito održavaju u svijetu, piše tportal.

Na pojedinim izdanjima mimohoda sudjeluju i postrojbe stranih oružanih snaga, dok su među uzvanicima često državnici i vojni dužnosnici iz partnerskih zemalja. Ovogodišnje izdanje bit će u znaku sigurnosnih izazova u Europi i potpore Ukrajini. Prema najavama, iznad Pariza preletjet će dva borbena zrakoplova Mirage 2000, pri čemu će jedan biti obojen u ukrajinske nacionalne boje. Na svečanosti se očekuju i predstavnici država okupljenih u takozvanoj 'Koaliciji voljnih'.

Francuske vlasti najavile su da će ovogodišnji mimohod imati naglašeniji vojni karakter nego prethodnih godina. U njemu bi trebalo sudjelovati oko 10.000 pripadnika francuskih oružanih snaga, a poseban naglasak stavljen je na postrojbe koje sudjeluju u misijama na istočnom krilu NATO-a, uključujući raspoređene snage u Estoniji, Poljskoj i Rumunjskoj.

Koncept ovogodišnje parade odobrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron, nakon prijedloga vojnog zapovjednika Pariza, generala Loïca Mizona. 'Ovogodišnji mimohod organiziran je imajući na umu aktualni strateški kontekst. On treba biti konkretan pokazatelj napora koje Francuska i njezini saveznici ulažu u jačanje svojih obrambenih sposobnosti', poručio je general Mizon, dodajući da će ovog puta ulicama Pariza proći veći broj vojnih postrojbi nego što je to uobičajeno.

Prema pisanju francuskog lista Le Figaro, Francuska je na ovogodišnju proslavu pozvala predstavnike 37 država članica 'Koalicije voljnih'. Među pozvanima je i Hrvatska, iako u toj inicijativi sudjeluje politički i civilno, ali ne i kroz vojni angažman. Iz Ministarstva obrane ranije su pojasnili da je Hrvatska pozvana kao strateški partner Francuske i članica NATO-a, a ne zbog sudjelovanja u spomenutoj koaliciji. Ipak, ostaje neizvjesno hoće li hrvatski vojnici u konačnici sudjelovati u pariškom mimohodu, nakon što je predsjednik Milanović jasno poručio da za takvo sudjelovanje neće dati suglasnost.