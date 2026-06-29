Zelenski opleo po Putinu pa poslao poruku Rusima: 'Trebaju razmisliti što ih sljedeće čeka...'

Rusija je danas izvela niz napada na gradove diljem Ukrajine, a Volodimir Zelenski najavio je kako će uslijediti odgovor. Naime, on je istaknuo kako Rusija gađa civile te kako u napadima ima poginulih te mnogo ranjenih. "Rusija nastavlja svoju otvoreno terorističku agresiju protiv Ukrajine, protiv Ukrajinaca. Naravno, na sve ove ruske napade odgovorit ćemo potpuno pravedno. I to činimo tako da, prije svega, pati sustav ruske države, kao i ruska sposobnost da produži ovaj rat", istaknuo je ukrajinski čelnik. Opleo je po ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu te kazao kako on "može nastaviti pričati na televiziji da navodno ima sve pod kontrolom, da navodno ima benzina i da su ruski ministri navodno dovoljno kompetentni."

"No sami Rusi koji stoje u redovima za benzin u različitim regijama Rusije mogu vidjeti da je njihov 'trodnevni rat' sada u petoj godini i dosegao je točku na kojoj čak i naftna država, benzinska postaja, kako se Rusija nekad zvala, sada ima nestašice benzina. To je izravna posljedica rata. Jedna od njegovih posljedica. I jedan primjer kako Ukrajina odgovara. Precizno. Ne kao teroristi. Mi rat vraćamo u Rusiju i činimo sve što je moguće da bude što teže nastaviti okupaciju naše zemlje", naveo je Zelenski.

Rusko političko vodstvo i dalje je opsjednuto Donbasom, dodao je Zelenski te naveo kako je, od početka rata, ruskoj vojsci dano već 15 rokova za zauzimanje Donjecke oblasti gdje su ruski napadi najintenzivniji. "Ako Putin želi žrtvovati još milijun svojih vojnika da nastavi udarati o ovaj zid, onda milijun Rusa koji još nisu mobilizirani u rusku vojsku i koji se svađaju u redovima za benzin trebaju razmisliti što ih sljedeće čeka. Već smo dali svaki prijedlog za okončanje ovog rata, a Rusija svaki put odbija. Još nedavno je ponovno izražena jasna ruska želja za nastavkom borbe. Stoga mora biti što više prepreka njezinoj želji da nastavi voditi rat", istaknuo je.

Iako Zelenski navodi kako Putin ne priznaje probleme koji su zahvatili Rusiju, on je posljednjih dana ipak o njima javno govorio. Kako prenosi BBC, Putin je tijekom vikenda razgovarao o krizi s visokim dužnosnicima i direktorima naftnih kompanija pa bio neuobičajeno otvoren u svojim javnim izjavama. "Trenutačno vidimo određenu nestašicu, ali ona nije kritična", naveo je pa obećao povećati proizvodnju protuzračne obrane kako bi zaštitio rusku energetsku infrastrukturu te ubrzati popravke rafinerija koje je Ukrajina uspjela pogoditi. Na Krimu je, priznao je Putin, ostala samo zaliha za nekoliko dana, ali je rekao da je uvjeren da će gorivo uskoro stići.