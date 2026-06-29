UŽIVO Japan šokirao Brazil i poveo 1:0!

Japan se oslobodio brazilskog stiska i sada oni drže loptu u nogama.
Brazil je odmah nakon primljenog gola još više stisnuo, pokušava izjednačiti prije poluvremena.
Gol za Japan! Sano je povukao loptu, opalio i zabio za veliki šok Brazilaca.
Japan zasad dosta dobro parira Brazilcima. Igrači su otišli na stanku za hidratizaciju.
Dva puta je Brazil pokušao, ali Japan se dobro brani.
Očekivani početak utakmice, Brazil dominira, a Japan se brani.
Počela je utakmica!
Inače, pomoćnik VAR suca na ovoj utakimci je naš Ivan Bebek.
Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - Doan, Kamada, Sano, J. Ito, Nakamura - Ueda, Maeda
Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius
Brazil je osvojio skupinu u kojoj su bili još Maroko, Škotska i Haiti, dok je Japan u svojoj završio iza Nizozemske, a ispred Švedske i Tunisa.
Ovo je druga utakmica 1/16 finala SP-a nakon što je Kanada sinoć golom u sudačkoj nadoknadi izbacila Južnu Afriku. Brazil i Japan sastaju se u Houstonu s početkom u 19 sati po našem vremenu.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje sa Svjetskim nogometnom prvenstvom. Pred nama je susret Brazila i Japana.
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