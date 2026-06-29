UŽIVO Japan šokirao Brazil i poveo 1:0!

MILIJUNI PRODANIH PIVA

Fifa je objavila nestvarne brojke poslije grupne faze: SP 2026 već potuklo rekord iz 1994.

Prema FIFA-i, rekord je postavljen i s 215 postignutih golova u prvoj fazi turnira (72 utakmice), što je prosjek od oko tri po utakmici. Za usporedbu, na cijelom Svjetskom prvenstvu 2022. postignuto je 172 gola. No, u Katru je odigrano samo 64 utakmice, kao i na svim turnirima od 1998. godine