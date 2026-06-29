Milanović protiv slanja vojske na mimohod u Pariz, Kundid pod pritiskom

– Hrvatska vojska neće ići na vojnu paradu u Pariz – izjavio je danas u Supetru predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović i tako u jednom od najvrelijih dana u godini otvorio novu frontu prema Vladi i premijeru Andreju Plenkoviću. Ovaj put tema je vojni mimohod u povodu Dana državnosti Republike Francuske. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane najavio je prije nekoliko dana da će dati suglasnost da Počasno-zaštitna bojna sudjeluje na svečanost i dodao da vojni mimohod u Parizu ne zahtijeva suglasnost predsjednika jer se ne radi o slanju vojnika u vojnu operaciju, a takva sudjelovanja u mimohodima uobičajena su, rekao je Anušić, među članicama NATO-a. Riječ je, naglasio je Anušić, o protokolarnom događaju. No, Milanović se sa slanjem vojnika ne slaže jer prema Ustavu i zakonu Oružane snage, kaže, u zemlji i inozemstvu predstavlja vrhovni zapovjednik, a to je on.

– Zapovijed ne izdaje ni HDZ-ov kartel, ni Plenković, ni Anušić, nego ja kada ocijenim da je to potrebno, u situacijama koje ocijenim kritičnima, ispolitiziranima i štetnima za Hrvatsku, za naš ugled i dostojanstvo. Tako da ne znam koga to Plenković misli poslati u Pariz, možda mažoretkinje, koje respektiram, ali vojnici ne mogu ići ako ja to ne dopustim – kazao je u Supetru. Kao jedan od razloga zbog kojih HV neće sudjelovati na vojnom mimohodu navodi i to što Francuska nije prošle godine poslala svoju vojsku na vojni mimohod u Zagreb, na koji su pozvani i NATO saveznici.

– Postoji jedna država kojoj smo ostavili više od milijardu eura u zadnje vrijeme, to je Francuska. Ali, oni ne da nisu došli, nego se uopće nisu opravdali – rekao je i dodao kako je nakon pola godine Francuska sudjelovala na paradi u Beogradu. – Zato nisu došli, jer su trgovali s Beogradom. Ni u to ne ulazim, sami smo si to dopustili, oni su donijeli odluku, nas ignoriraju, u Srbiju idu – prenose mediji Milanovićevo obrazloženje.

Nije trebalo dugo čekati na reakciju premijera Plenkovića, koji je na Hvaru poručio da od načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida očekuje ostavku ako ne ispuni najavu ministra obrane o slanju vojske. Plenković je, prenosi Hina, naglasio kako protokolarno-ceremonijalni boravci pripadnika Hrvatske vojske nisu u nadležnosti predsjednika, nego ministra obrane sukladno Zakonu o obrani. Ne radi se, dodao je, o vojnoj misiji ili operaciji, već je Hrvatska u Francusku pozvana kao država s kojom postoji sporazum o strateškom partnerstvu.

– Mi ćemo inzistirati, to jest ministar obrane će inzistirati, prema načelniku Glavnoga stožera Kundidu. Ako se dogodi da ovaj izda neku nepostojeću, u ovom kontekstu usmenu zapovijed, već sada unaprijed govorim da u tom slučaju, ako načelnik Glavnog stožera ne ispuni ovo što je ministar Anušić najavio u petak, on od tog trenutka više nema moje povjerenje i da očekujem njegovu ostavku – rekao je premijer i prozvao Milanovića za anti-EU narativ, da govori protiv NATO-a, onoga što radi SAD, a sada i Francuska. – Ovakva izolacionistička politika koju vodi Milanović, koja nema drugoga uporišta nego da on ponovno petu, šestu ili već ne znam koju godinu pjeva neke ruske pjesmice, koje očito dio ljudi u Hrvatskoj iz meni potpuno nepoznatog razloga podržava, u biti je jedna velika nacionalna sramota – rekao je premijer Plenković. Inače, prema članku 69. Zakona o obrani, odluku o prelasku granice radi protokolarno-ceremonijalnih aktivnosti donosi ministar obrane. Druga je stvar, navodi Faktograf.hr, kada se radi o vježbama i obuci.