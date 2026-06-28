Automobil s obitelji završio na krovu u potoku: Rečenica dječaka (3) pogodila je vatrogasce

Dojava o prometnoj nesreći s više ozlijeđenih osoba u Donjoj Velešnji zaprimljena je danas u 18.44 sati. Odmah po pozivu vatrogasci su krenuli prema mjestu nesreće, a na intervenciju je izašlo sedam članova postrojbe s dva vozila. Na terenu ih je dočekao težak prizor. Automobil je završio prevrnut na krov u potoku, a u blizini su se nalazili uznemireni građani. Hitna medicinska pomoć iz Hrvatske Kostajnice već je pružala pomoć ozlijeđenima, a ubrzo je pristigao i drugi tim hitne pomoći iz Sunje. Na mjesto događaja izašle su i dvije policijske ophodnje.

Vatrogasci su se uključili u izvlačenje i zbrinjavanje ozlijeđenih, među kojima su bili trudnica i dijete. Trudnica je imobilizirana na dugoj dasci, a dodatno je provjereno nalazi li se u vozilu još osoba. Prema informacijama s mjesta nesreće, u automobilu je bila obitelj s dvoje male djece. Ozlijeđeni su majka, koja je trudna, i jedno dijete.

U trenucima napete intervencije, vatrogasci su pokušali umiriti trogodišnjeg dječaka i skrenuti mu misli s nesreće. Pitali su ga želi li, kada mu brat ozdravi, doći k njima i provozati se vatrogasnim kamionom. “Da, da, jedva čekam.” Njegova reakcija nakratko je unijela toplinu u dramatičnu situaciju. No ubrzo se dječak rastužio te kroz suze rekao kako sada tata mora kupiti novi auto.

Upravo takvi trenuci, ističu vatrogasci, pokazuju koliko su intervencije često više od samog tehničkog postupanja. Osim brzine i stručnosti, od onih koji prvi dolaze na mjesto nesreće traži se i smirenost, tiha riječ i sposobnost da u kaosu pruže osjećaj sigurnosti ljudima koji su se u nekoliko sekundi našli u izvanrednoj situaciji.