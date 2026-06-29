VIDEO Kamion u Petrinji krivudao cestom, a onda je zamalo došlo do tragedije: 'Ne u bus, ne u bus!'

Na društvenim mrežama širi se snimka kamiona koji nekontrolirano krivuda cestom, pri čemu u nekoliko navrata ulazi u suprotni prometni trak i zamalo izaziva prometnu nesreću. Prema navodima objavljenima uz snimku, incident se dogodio na području Petrinje.

Na videosnimci se vidi kako vozač kamiona otežano upravlja vozilom te više puta prelazi na suprotnu stranu kolnika. U jednom trenutku samo ga nekoliko metara dijeli od izravnog sudara s autobusom koji mu dolazi ususret. Osobe koje su snimale cijeli događaj u nevjerici prate razvoj situacije te se čuje kako upozoravaju da kamion ne udari u autobus. Istodobno se pitaju gdje je policija, navodeći da su je već ranije obavijestile o opasnoj vožnji.

Na snimci se također vidi kako kamion u nekoliko navrata silazi s kolnika, prelazi preko travnate površine i približava se nogostupu, prije nego što nastavlja vožnju. Prema informacijama koje se dijele na društvenim mrežama, vozaču je tijekom vožnje navodno pozlilo, nakon čega je završio izvan ceste. Te okolnosti zasad nisu službeno potvrđene niti se o istima oglasila policija .