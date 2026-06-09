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ELON MUSK POZVAO NA PROSVJEDE

Nakon jučerašnjeg novog napada nožem, britanska javnost bijesna. Ministrica: 'Trebamo brže deportacije'

Protest at Parliament Square, following a knife attack in Belfast on June 8, in London
Foto: CHRIS J RATCLIFFE/REUTERS
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VL
Autor
Šimun Ilić
09.06.2026.
u 21:10

Policija u Sjevernoj Irskoj potvrdila je da je 30-godišnji muškarac optužen za pokušaj ubojstva nakon brutalnog napada koji se u ponedjeljak navečer dogodio ispred stambene zgrade u sjevernom Belfastu. Na snimkama koje sešire internetom vidi se pokušaj odrubljivanja glave.

Napad nožem u Belfastu ponovno je otvorio pitanje migrantske politike u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali i sve veće nepovjerenje građana prema političarima koji godinama umanjuju sigurnosne probleme povezane s nekontroliranim migracijama.

Policija u Sjevernoj Irskoj potvrdila je da je 30-godišnji muškarac optužen za pokušaj ubojstva nakon brutalnog napada koji se u ponedjeljak navečer dogodio ispred stambene zgrade u sjevernom Belfastu. Napadač je, prema navodima policije, tražitelj azila iz Sudana koji je legalno boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što je ušao preko Dublina i zatražio azil.

Snimke napada proširile su se društvenim mrežama i izazvale šok diljem zemlje. Na njima se vidi muškarac kako sjedi na žrtvi i nožem udara prema vratu pokušavajući odrubiti glavu, dok prolaznici pokušavaju zaustaviti krvavi napad. Lokalni stanovnik Maitiu Mag Tighearnan uspio je intervenirati koristeći hurling palicu kako bi zaustavio napadača, piše Guardian.

Žrtva, muškarac u četrdesetima, zadobio je teške ozljede očiju, lica i leđa te se nalazi u bolnici u ozbiljnom stanju. Napad je izazvao val bijesa i pozive na prosvjede protiv migrantske politike britanske vlade. Na društvenim mrežama počeli su kružiti pozivi na okupljanja i blokade ulica, a pojedini korisnici upozoravali su trgovine da ranije zatvore zbog mogućih nereda. Britanski politički vrh odmah je pozvao na “smirivanje tenzija”, no dio javnosti smatra kako upravo isti političari godinama ignoriraju zabrinutost građana oko sigurnosti, kriminala i integracije migranata.

Prva ministrica Sjeverne Irske Michelle O’Neill poručila je da “oni koji podižu tenzije na društvenim mrežama ne predstavljaju društvo”, dok je zamjenica prve ministrice Emma Little-Pengelly apelirala na građane da ne dopuste širenje mržnje i straha. Istovremeno je ipak priznala da Velika Britanija mora “mnogo brže deportirati” osobe koje predstavljaju prijetnju sigurnosti.

Na slučaju su reagirali i brojni političari i komentatori iz Velike Britanije i SAD-a. Elon Musk dijelio je objave o prosvjedima uz poruku da se “promjene mogu postići samo glasnim i ponavljanim protestima”, dok je Nigel Farage zatražio da vlasti odmah objave identitet i migrantski status osumnjičenog.

Reform UK otišao je i korak dalje. Glasnogovornik stranke za unutarnje poslove Zia Yusuf izjavio je kako je napad “izravna posljedica izdajničke migracijske politike konzervativaca i laburista” te zatražio potpunu zabranu izdavanja viza osobama iz Sudana.

Policija je u međuvremenu pojačala prisutnost na ulicama Belfasta i ostatka Sjeverne Irske zbog straha od izbijanja nereda. Islamski centar u Belfastu otkazao je večernje molitve nakon upozorenja policije da bi iduća 24 sata mogla biti ključna. Iako politički vrh upozorava na opasnost od nasilnih reakcija i “širenja mržnje”, sve je više građana koji smatraju da se legitimna pitanja o sigurnosti, migracijama i funkcioniranju azilnog sustava predugo guraju pod tepih, sve dok brutalni slučajevi poput ovog ponovno ne eksplodiraju u javnosti.
Ključne riječi
Stranci izbjeglice migranti

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