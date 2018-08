Nakon majčine smrti pronašle ljubavna pisma svojih roditelja no ovo nisu željele pročitati

O roditeljima neke stvari jednostavno ne želimo znati. Da je to uistinu tako uvjerile su se sestre iz Škotske.

Nakon što im je umrla majka, sestre su pronašle stara ljubavna pisma koje je njihov otac slao majci kada je radio u Londonu tijekom 60-tih godina.

Misleći kako će čitati o velikoj ljubavi svojih roditelja, tugujuće sestre okupile su se, uhvatile za ruke i počele čitati pisma.

After my Mum died we found letters, tied in a bow from my Dad from when he worked away in London in the 60’s. My crying sisters and I held hands, opened one and the whole thing was about how much he missed shagging her, apparently a bit of a goer. Didn’t read the rest.