Golobova stranka relativna pobjednica, ali upitno je hoće li uspjeti okupiti većinu

Stranka slovenskog premijera Roberta Goloba (Pokret Sloboda) bit će prema rezultatima izlaznih anketa s osvojenih 30 mandata relativna pobjednica današnjih važnih parlamentarnih izbora, dok je na drugom mjestu s osvojenih 27 mandata Slovenska demokratska stranka (SDS) lidera slovenske desnice Janeza Janše.

Međutim, upitno je hoće li Golobova stranka uspjeti okupiti većinu od 46 mandata. Stranke s kojima je dosad koalirala, Socijaldemokrati i Ljevica, osvajaju samo 12 mandata, što nije dovoljno za većinu.

Ni Janša, međutim, neće lako do većine, s obzirom na to da ni on s kršćansko-konzervativnom Novom Slovenijom, koja prema izlaznim anketama osvaja devet mandata, i Demokratima bivšeg Janšinog ministra vanjskih poslova Anžea Logara, koji osvajaju pet mandata, nema dovoljno mandata za većinu. U slučaju da Logar ne okrene leđa Janši i prihvati koaliciju s Golobovom Slobodom, što je malo vjerojatno, ali nije ni isključeno, o pobjedniku će odlučivati populistička i antisistemska stranka Istina, koja je po nekim ideološkim stavovima bliža ljevici nego desnici. Predsjednik Istine Zoran Stevanović tako je potpisao i ovjerio izjavu da neće koalirati s Janšom, ali je i za Goloba rekao da je „gori od Janše“.

Ako se rezultati izlaznih anketa pokažu točnima, to znači da će put do izbornog pobjednika, kao što je to uobičajeno u Sloveniji, biti iznimno kompliciran, pogotovo ako Istina, uz Logara najveća izborna nepoznanica, postane uteg na vagi,. U tom slučaju nije teško zamisliti ni scenarij u kojem će Istina dovesti do potpune blokade postizbornih pregovora i novih izbora.