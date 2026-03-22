FOTO Kaos na križanju u Zagrebu: Auto se zabilo u tramvajsku stanicu, ima ozlijeđenih

U kasnim večernjim satima u Zagrebu došlo je do prometne nesreće na križanju Vukovarske i Držićeve. Kako doznaje 24sata, vozač je automobilom udario u tramvajsku stanicu, pri čemu su se komadi stakla rasuli po podu.

Na mjesto nesreće ubrzo su stigle dvije ekipe hitne pomoći koje su pružile pomoć ozlijeđenima. Najmanje dvije osobe prevezene su u bolnicu. Zagrebačka policija potvrdila je za 24sata da je zaprimila dojavu o nesreći, no detalji o okolnostima i stanju ozlijeđenih za sada nisu poznati.