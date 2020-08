Nakon kratkog odmora čeka ih rebalans, obnova...

Još samo tri dana. Vraćaju nam se ministri ovaj tjedan na posao, kažu u Vladi, jer na sjednici u četvrtak moraju biti svi. Razasuli su se posljednja dva tjedna po obali, a budući da se uskoro moraju okupiti u Zagrebu, baviti se porezima, obnovom metropole, Ovršnim zakonom, posljednje su dane mora odlučili iskoristiti maksimalno.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, osim u prirodi i kupanju na Mljetu, odlučio je uživati u vožnji biciklom u zalazak sunca, a ministar zdravstva Vili Beroš na odmor na Hvar stigao tek jučer pa se odmah malo podružio s Ninom Badrić, koja je fotografiju s ministrom podijelila i na društvenim mrežama.

Skoknuli kući

– U rodnoj je Jelsi kad god mu to obveze dozvole, što znači da ga u posljednje vrijeme nije baš bilo. Nije ga se, zapravo, ni očekivalo – govore nam suradnici Vilija Beroša kako je ministar pune ruke posla imao s koronavirusom, ali ipak odlučio da nekoliko dana na rodnoj grudi provesti mora. Za obiteljske su se kuće odlučili i ministar prometa Oleg Butković, koji je skoknuo do Novog Vinodolskog, dok se ministar obrane Mario Banožić odmarao na Murteru. Osim njega, s kupanjem je već završila ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja se iz Ploča vratila ovog vikenda, dok će do posljednjeg dana more i sunce iskoristiti ministar obrazovanja Radovan Fuchs, čiji je plan s Korčule i Pelješca u Zagreb stići dan prije sjednice Vlade.

U zadnji bi se čas trebao vratiti i premijer Andrej Plenković, koji se trenutačno nalazi u državnoj rezidenciji na Costabelli, a u nabavu na tržnicu, između sunčanja, odlazi u Opatiju. Ne može se, doduše, reći da odmara čitavo vrijeme jer neumorno pozira za selfije i čavrlja sa svakim tko ga zaustavi, znajući vjerojatno da dobar političar kampanju vodi tijekom čitave godine.

More gledali samo na slici

Nije se posebno na ovom kolektivnom godišnjem odmoru Vlade opustio ni ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved jer upravo je on bio zadužen za dežuranje u Banskim dvorima pa je nešto dalje destinacije ovog ljeta mogao gledati samo ako su mu kolege iz drugih resora poslale koju fotografiju sebe s rive. U jedino takvim prizorima mogao je uživati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, čiji nam suradnici kažu da za njega od mora ove godine ništa. Svakodnevne presice o stanju s virusom i različita medijska gostovanja, odlučio je sam Božinović, važnija su od kupanja. Što se tiče posla kad se vrate, ministri će prvo ujediniti glave i započeti pripreme vezane za prevladavanje ekonomske krize koju je uzrokovala pandemija jer, osim ministru financija Zdravku Mariću, rebalans proračuna koji nas čeka glavobolje bi zadati mogao svim resorima.