Svi u šoku zbog odluke Hloverke Novak Srzić: Ukida se zaštitni znak turističkog bisera

Iz Makarske stiže za mnoge tužna vijest. Tradicionalna ribarska večer je otkazana i to odlukom direktorice Turističke zajednice Makarske, Hloverke Novak Srzić.

Tradicionalne ribarske večeri iz kojih su imali korist i mještani i ugostitelji sada odlaze u povijest, a sve zbog "nečistoće" koja se stvarala za vrijeme ribarskih večeri.

"Makarska je postala preveliko mjesto za ribarske večeri iza kojih bi nam ostajala samo masnoća i sve se to pretvorilo u ljetni vašar kakav više nećemo gledati po rivi. Međutim, kao direktorica TZ-a Makarska potrudit ću se sugrađanima i gostima omogućiti doživljaj autentičnih ribarskih večeri i to tako da ćemo s nekim od brodara dogovoriti organizirani prijevoz do mjesta u kojima se odvijaju ovakve vrste zabava", komentirala je Novak Srzić.

Također, dodala je da će se umjesto pučkih fešti u gradu tijekom sezone odvijati malo "finiji festivali" kakvi su primjereni za Makarsku.

Oglasili su se i nezadovoljni ugostitelji kojima su ribarske večeri bile prava zarada.

"Ako je odluka o ukidanju ribarskih večeri koje se na rivi organiziraju najmanje 40 godina, uistinu konačna, onda je to zbilja velika katastrofa i za Makarsku i našu tradiciju od koje nam više ne ostaje ništa. Fešte su bile turistička atrakcija, a nama jedini izvor zarade i stvarno sam jako ogorčena jer je odluka žalosna", rekla je Antonia Srzić za Slobodnu Dalmaciju.

Činjenica da su ribarske večeri bile jedna od glavnih atrakcija u Makarskoj, a turisti su se rado vraćali zbog nje, mještani se pitaju što će se onda ponuditi gostima kao ljetni vid zabave?

