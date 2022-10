Nakon 34 godine pitanja bez odgovora priča o otetoj bebi iz Splita dobila još jedan sretan kraj: 'Sretan što sam je ponovno pronašao'

Filmska priča sa sretnim završetkom odvila se 1988. godine u Makarskoj. Policajac Mile Domazet, danas umirovljen tada je u svega nekoliko minuta u Makarskoj pronašao tromjesečnu bebu koju je u Splitu otela žena iz Bosne i Hercegovine.

Najvažnije je da sam Branku ponovno našao i to dva puta u životu. Nakon 34 godine nedoumice i svih mogućih pitanja koja su mi se motala po glavi, sada sam konačno saznao da je živa i zdrava, živi u Splitu i ima dvoje djece, ispričao je početkom mjeseca za Slobodnu Dalmaciju 62-godišnji Mile, umirovljeni policajac iz Makarske. Branku je pronašao zahvaljujući priči koju je objavio portal Makarska danas.

Naime, nakon objave priče u kojoj je rekao kako bi ju želio pronaći Brankin prijatelj kontaktirao je Milu, nakon čega mu se javila i sama Branka, pa su završili razgovarajući kroz suze.

- Branka je sada malo pod stresom i ne bi željela da se njezino prezime spominje jer je sve to za nju šokantno. Kada smo se jučer čuli i ona i ja smo blokirali i nismo mogli više razgovarati tako da smo se dogovorili da ćemo se uskoro vidjeti na kavi, rekao je tada Domazet. Branka je znala da je kao beba bila oteta, ali malo, jer roditelji nisu rado pričali o otmici.

No Domazet dobro zna cijelu priču. Žena iz BiH, koja je tada živjela u Njemačkoj i za koju se koja nije bila psihički stabilna, nije mogla imati djece. Kada se rastavila od supruga Nijemca upoznala je muškarca iz BiH koji joj je rekao da će je oženiti ako mu rodi dijete.

Nakon toga otmičarka odlazi u Split, odsjeda u hotelu s namjerom da otme nečiju bebu. Upoznaje ženu, Brankinu majku. sprijatelji se s njom i danima ju promatra učeći kako se brinuti o bebi. Tako je s vremenom Brankina majka u nju stekla povjerenje i ulazeći u trgovinu u Splitu zamolila je 'prijateljicu' da pripazi na dijete dok je unutra. No žena je tada iskoristila trenutak, uzela bebu iz kolica i taxijem pobjegla u Omiš. Tamo je otišla u robnu kuću, kupila sve potrebno za bebu, a zatim je drugim taxijem došla do Makarske, odakle na isti način odlazi u Podgoru gdje spava kod prijatelja.

Sutradan opet dolazi u Makarsku, ali tada su već sve policijske postaje bile obaviještene da je u Splitu oteta beba. Makarske je policajce nazvao dežurni upozorivši ih da pripaze ako čuju da negdje plače dijete.

- Nalazio sam se na Zelenki i od tadašnjeg restorana ‘‘Kuvajt‘‘ smještenog pored hotela Biokovka, u kojoj sam našao otmičarku s bebom, bio sam udaljen 200 metara. Tražeći bebu ušao sam u taj restoran jer sam posumnjao da bi tu mogla biti. Čim sam nogom kročio u restoran, čuo sam plač bebe i tada pitao vlasnika što se tu događa. Rekao mi je da neka žena u kuhinji presvlači dijete, priča Domazet koji je u kuhinji naišao na zastrašujući prizor. Zatekao je ženu koja na kuhinjskom pultu od rostfraja, pored noževa i sjekira bebi mijenja pelenu.

- Pitao sam ju što radi, a ona mi je odgovorila da izađem i da sam joj samo ja još trebao. rekao sam joj da me ne napada i ponudio sam joj pomoć. Doma sam tada i sam imao bebu pa sam znao što treba raditi. Odmah sam uočio da ima duge nokte i da je napadno našminkana, a to me navelo da posumnjam, jer znamo da su novopečene mame jednostavne i ne mogu dojiti dijete s tako dugim noktima. tada sam bio uvjeren da je vrlo lako riječ o otmičarki. Nakon što sam rekao kako je čudno da ima dugu haljinu bez proreza, a rekla je da doji bebu, počela me vrijeđati. tada sam je priveo, jer mi je to bio dobar povod, priča Domazet.

U pomoć mu je došao kolega sa službenim vozilom, te je žena odvedena u postaju na ispitivanje.Otmičarka je tvrdila da je beba muško, no bila je žensko. Tvrdila je da je rodila carskim rezom, iako nije nikada rodila. No na trbuhu je imala rez, koji je napravila da joj posluži kao alibi. Sve je bilo iscenirano. Domazet je nakon ispitivanja obavijestio bebine roditelje koji su u pratnji ujaka došli po nju i tako je priča dobila sretan kraj.

Domazet kaže kako je priču o otetoj bebi pričao svojim unukama, koje su ga uvijek pitale gdje je ona sada i što radi. - Isto pitanje se i meni ‘'vrtjelo'‘ po glavi svih ovih godina i sada sam napokon dobio odgovor. Jako sam sretan što sam je ponovno pronašao.

