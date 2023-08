Najveći napad dronovima na Rusiju od početka rata; Odjeknule eksplozije u Kijevu, ima mrtvih

Ruska vojska objavila je na Telegramu da je oborila tri ukrajinska drona iznad južne regije Brjansk, jedan iznad središnje regije Orlov i jedan u regiji Kaluga južno od Moskve. Ruski dužnosnici objavili su da je napadnuta zračna luka Pskov u blizini granice s Latvijom i Estonijom. Kijev je rano u srijedu bio meta najsnažnijeg napada projektilima i bespilotnim letjelicama od proljeća i dvije su osobe mrtve, objavile su ukraijnske vojne vlasti, a Rusija je priopćila da je uništila četiri ukrajinska broda u Crnom moru s do 50 vojnika.

Tijek događaja:

8:15 - Rano u srijedu ruska obrana također je odbila "napad bespilotnih letjelica s mora u blizini" Sevastopoljskog zaljeva na Krimu, izjavio je proruski guverner Mihail Razvožajev, a prenosi državna novinska agencija TASS.

Sevastopolj je baza ruske crnomorske flote.

I Ukrajina i Rusija pojačale su aktivnosti oko strateškog plovnog puta nakon što je prošli mjesec propao dogovor pod okriljem Ujedinjenih naroda o osiguravanju sigurne plovidbe za brodove za prevoz žita.

8:11 - Diljem Ukrajine ukrajinska protuzračna obrana oborila je svih 28 ruskih projektila i 15 od 16 dronova lansiranih tijekom noći, rekao je u srijedu general Valerij Zalužni, vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga.

Ukrajinske vlasti priopćile su da su najmanje dvije osobe ubijene, a dvije ranjene u napadu na Kijev u srijedu ujutro. Nekoliko je ljudi ozlijeđeno i u Kijevskoj regiji.

"Hitne službe rade na mjestima nesreće. Policija provodi očevid i snima posljedice noćnog napada neprijatelja", rekao je Andrii Nebitov, načelnik gradske policije.

7:45 - U napadu dronom na zračnu luku u gradu Pskovu na sjeverozapadu Rusije oštećena su dva vojna transportna zrakoplova, javljaju ruske novinske agencije. Transportni zrakoplovi Ilyushin 76 zapaljena su u napadu, kažu izvješća.

Lokalni guverner ranije je rekao da vojska odbija napad dronova. Prenio je video na kojem se vidi veliki požar, a čula se i eksplozija. Pskov je više od 600 km (372 milje) udaljen od Ukrajine, blizu granice s Estonijom.

Ukrajina za sada nije rekla da je umiješana u posljednji napad, ali rijetko komentira napade unutar Rusije.

6:47 - Više od 20 projektila i bespilotnih letjelica "uništile su snage protuzračne obrane" tijekom noći, napisala je Kijevska gradska vojna uprava na Telegramu, opisujući zračni napad kao "najsnažniji" koji je pogodio grad od proljeća.

"Neprijatelj je pokrenuo masivan, kombinirani napad koristeći dronove i projektile", napisala je uprava.

6:44 - Rusija je izvijestila o navodnom napadu na ukrajinske brodove u Crnom moru. Zrakoplov je "uništio četiri brza vojna broda" oko ponoći po moskovskom vremenu, napisalo je rusko ministarstvo obrane na Telegramu.Brodovi su prevozili "desantne skupine ukrajinskih snaga za specijalne operacije s ukupnim brojem do 50 ljudi", priopćilo je ministarstvo.

No, nema detalja o tome gdje se točno u Crnom moru dogodio navodni incident.

5:56 - Dvije su osobe poginule od krhotina koje su pale nakon raketnog udara na Kijev, priopćila je u srijedu lokalna vojna uprava.

"Kao rezultat krhotina koje su pale u okrugu Ševčenkivski u Kijevu... dvije osobe su poginule, prema prvim izvješćima", napisao je na Telegramu Sergiy Popko, načelnik gradske vojne uprave Kijeva. Još je jedna osoba ozlijeđena te joj je ukazana liječnička pomoć, kazao je.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko napisao je na Telegramu da su "dva mrtva muškarca pronađena" u nestambenoj zgradi u četvrti Ševčenkivski. Nije precizirao kako su umrli niti jesu li to ista dvojica koju je prijavila gradska vojna uprava.

5:55 - "Ministarstvo obrane odbija napad dronom na zračnu luku Pskov", napisao je guverner Pskova Mihail Vedernikov na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Prema prvim izvješćima nema ozlijeđenih, rekao je.

"Kao rezultat napada dronom oštećena su četiri zrakoplova Il-76. Izbio je požar i dva aviona su se zapalila", objavila je ruska novinska agencija TASS pozivajući se na hitne službe.

