FOTO/VIDEO Lansirana najveća i najmoćnija raketa dosad: 'Korak bliže Mjesecu i Marsu'

SpaceX, svemirska kompanija Elona Muska, lansirala je najveću i najmoćniju raketu u povijesti nakon što je dugo očekivani probni let prethodno bio odgođen, piše BBC. Bespilotna raketa Starship V3 poletjela je iz Texasa nešto nakon 17:30 po lokalnom vremenu u petak, svega nekoliko dana nakon što je SpaceX otkrio planove za rekordni izlazak na burzu. Nakon ulaska u svemir, Starship je izbacio 20 lažnih satelita prije ponovnog ulaska u atmosferu, a otprilike sat vremena nakon lansiranja srušio se u Indijski ocean, gdje je eksplodirao prema planu.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/LQLdjK5V6K— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026
"Čestitke timu SpaceX-a na epskom prvom lansiranju i slijetanju Starshipa V3!", napisao je Musk na društvenoj mreži X. "Postigli ste pogodak za čovječanstvo". Prvi pokušaj lansiranja u četvrtak bio je odgođen zbog kvara na lansirnom tornju. Tim SpaceX-a slavio je nakon uspješnog lansiranja, a iako je misija ostvarila većinu glavnih ciljeva, nije sve prošlo potpuno prema planu. Oba stupnja rakete imala su kvarove na motorima, no probni let uglavnom se smatra uspješnim, što će vjerojatno dodatno povećati povjerenje investitora i NASA-e, koja planira koristiti Starship u budućim misijama na Mjesec.
不要被这个小爆炸吓到，其实它很成功！— KK.aWSB (@KKaWSB) May 23, 2026
很多人看到星舰在海里倒下还冒出大火球，以为它失败了。其实这是SpaceX星舰V3全新版本的首次飞行，是一次大成功，控制室里大家都在欢呼庆祝。
它顺利冲上太空，完成了高温再入大气层、热盾耐热测试、发动机在太空重启，最后在印度洋平稳软着陆。… https://t.co/734QRKPuCJ pic.twitter.com/d8blNC2lEs
Administrator NASA-e Jared Isaacman čestitao je Musku i timu SpaceX-a. "Korak bliže Mjesecu... korak bliže Marsu", objavio je na X-u. Ovo je bio 12. let rakete SpaceX-a, a korišten je najnoviji dizajn rakete visoke 124 metra, što je više od 40 katova. Debi Starshipa V3 dolazi uoči inicijalne javne ponude dionica (IPO) SpaceX-a, koja bi mogla postati najveća u povijesti Wall Streeta. IPO bi mogao započeti već sljedećeg mjeseca. Zbog udjela koje Musk posjeduje u SpaceX-u, koji svoju vrijednost procjenjuje na 1,25 bilijuna dolara, izlazak na burzu mogao bi ga učiniti prvim trilijunašem u povijesti. SpaceX se ne bavi samo raketama, već posjeduje i satelitsku internetsku uslugu Starlink te kontroverznu tvrtku za umjetnu inteligenciju xAI.FOTO Pogledajte prvu zajedničku vojnu vježbu Srbije i NATO-a. Helikopteri, oklopna vozila i 600 vojnika