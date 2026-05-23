FOTO/VIDEO Lansirana najveća i najmoćnija raketa dosad: 'Korak bliže Mjesecu i Marsu'

SpaceX, svemirska kompanija Elona Muska, lansirala je najveću i najmoćniju raketu u povijesti nakon što je dugo očekivani probni let prethodno bio odgođen, piše BBC. Bespilotna raketa Starship V3 poletjela je iz Texasa nešto nakon 17:30 po lokalnom vremenu u petak, svega nekoliko dana nakon što je SpaceX otkrio planove za rekordni izlazak na burzu. Nakon ulaska u svemir, Starship je izbacio 20 lažnih satelita prije ponovnog ulaska u atmosferu, a otprilike sat vremena nakon lansiranja srušio se u Indijski ocean, gdje je eksplodirao prema planu.

"Čestitke timu SpaceX-a na epskom prvom lansiranju i slijetanju Starshipa V3!", napisao je Musk na društvenoj mreži X. "Postigli ste pogodak za čovječanstvo". Prvi pokušaj lansiranja u četvrtak bio je odgođen zbog kvara na lansirnom tornju. Tim SpaceX-a slavio je nakon uspješnog lansiranja, a iako je misija ostvarila većinu glavnih ciljeva, nije sve prošlo potpuno prema planu. Oba stupnja rakete imala su kvarove na motorima, no probni let uglavnom se smatra uspješnim, što će vjerojatno dodatno povećati povjerenje investitora i NASA-e, koja planira koristiti Starship u budućim misijama na Mjesec.

Administrator NASA-e Jared Isaacman čestitao je Musku i timu SpaceX-a. "Korak bliže Mjesecu... korak bliže Marsu", objavio je na X-u. Ovo je bio 12. let rakete SpaceX-a, a korišten je najnoviji dizajn rakete visoke 124 metra, što je više od 40 katova. Debi Starshipa V3 dolazi uoči inicijalne javne ponude dionica (IPO) SpaceX-a, koja bi mogla postati najveća u povijesti Wall Streeta. IPO bi mogao započeti već sljedećeg mjeseca. Zbog udjela koje Musk posjeduje u SpaceX-u, koji svoju vrijednost procjenjuje na 1,25 bilijuna dolara, izlazak na burzu mogao bi ga učiniti prvim trilijunašem u povijesti. SpaceX se ne bavi samo raketama, već posjeduje i satelitsku internetsku uslugu Starlink te kontroverznu tvrtku za umjetnu inteligenciju xAI.