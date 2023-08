Kremlj se oglasio oko uzroka smrti Jevgenija Prigožina: 'Očito je da se razmatraju različite verzije...'

Kremlj je rekao da nema šanse za međunarodnu istragu o nesreći u kojoj je poginuo šef Wagnera Jevgenij Prigožin. No, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ruska istraga uzela u obzir mogućnost da je nesreća namjerno izazvana.

"Očito je da se razmatraju različite verzije, uključujući verziju, znate o čemu pričamo, recimo, namjernog zločina", rekao je novinarima glasnogovornik Dmitrij Peskov.

Prigožin je poginuo 23. kolovoza u padu privatnog aviona u Tverskoj oblasti, nedaleko od Moskve. Kremlj poriče bilo kakvu umiješanost u Prigožinovu smrt. Do nesreće je došlo dva mjeseca nakon što su on i njegovi plaćenici pokrenuli pobunu protiv ruskih vojnih zapovjednika u kojoj su preuzeli kontrolu nad južnim gradom Rostovom na Donu i napredovali prema Moskvi, prije nego što su se vratili u svoje baze. Bio je to najveći izazov vladavini ruskog predsjednika Vladimira Putina od preuzimanja vlasti 1999. godine.

Rusija je obavijestila brazilsko tijelo za istrage zrakoplovnih nesreća kako "u ovom trenutku" neće istraživati pad brazilskog mlažnjaka Embraer u skladu s međunarodnim pravilima, rekla je brazilska agencija Reutersu.

Na novinarsko pitanje o tome da Rusija odbija međunarodnu istragu Peskov je odgovorio: "Dakle, prije svega istraga je u tijeku. Angažirano je rusko istražno povjerenstvo, no u ovom slučaju ne može biti govora ni o kakvom međunarodnom aspektu."

Podsjetimo, brazilski Centar za istraživanje i prevenciju zrakoplovnih nesreća (CENIPA) preporučio je Rusiji da otvori istragu o padu zrakoplova brazilske proizvodnje u kojem je poginuo šef Wagnera Jevgenij Prigožin prema međunarodnim pravilima, ali je Rusija odgovorila da to neće učiniti "u ovom trenutku", objavio je Reuters u srijedu.

CENIPA je navela da je voljna pridružiti se Rusiji u istrazi pada privatnog zrakoplova Embraer Legacy 600. Ruske zrakoplovne vlasti nemaju obvezu pristati na to pošto se radi o domaćem letu od Moskve do Sankt Peterburga, ali neki istražitelji smatraju da bi Rusija to trebala učiniti pošto Sjedinjene Države i druge zapadne vlade sumnjaju da Kremlj stoji iza te zrakoplovne nesreće.

"Nemaju obvezu, samo im je preporučeno da to učine", rekao je za Reuters šef CENIPA-e Marcelo Moreno nakon što je brazilska agencija poslala upit ruskim vlastima.

"Ali ako kažu da će otvoriti istragu i pozvati Brazil, mi ćemo sudjelovati izdaleka", dodao je Moreno.

Američki konzultant za sigurnost zračnog prometa i bivši istražitelj John Cox rekao je da će se interna ruska istraga dovoditi u pitanje bez sudjelovanja Brazila, zemlje u kojoj je zrakoplov proizveden.

"Mislim da to šteti transparentnosti ruske istrage", rekao je Cox o ruskom odgovoru Brazilu.

Jeff Guzzetti, bivši američki istražitelj zrakoplovnih nesreća, rekao je da bi Rusija trebala prihvatiti pomoć Brazila, čak i ako CENIPA može sudjelovati samo na daljinu.

"Ako to ne učine, onda je to siguran znak da istraga neće biti transparentna", rekao je Guzzetti.