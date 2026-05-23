Iran je usavršio opasnu taktiku ometanja? Stručnjak otkrio: Kupio je opremu od Rusije

Ometanje GPS signala i lažiranje signala taktike su koje se naširoko koriste oko Hormuškog tjesnaca od početka rata na Bliskom istoku. Analiza tvrtke Windward, specijalizirane za pomorsku obavještajnu djelatnost, pokazuje da je od početka rata zabilježeno više od milijun slučajeva ometanja GPS signala. Kako je stručnjak za elektroničko ratovanje dr. Thomas Withington iz think-tanka RUSI rekao za Sky News, ometanje provodi više zemalja. Iran je, kaže, ovladao tom tehnologijom, no koriste je i SAD, i druge zemlje.

Sposobnost ometanja GPS-a postala je uobičajeni dio modernog ratovanja. Iako korištenje ometanja na moru nije novo, razmjeri su dramatično porasli od početka aktualnoga sukoba. Oko Hormuškog tjesnaca postoje područja na kojima je GPS signal jako oslabljen, a to utječe na sve - od dronova do zrakoplova.

Iran je, kako bi povećao svoje sposobnosti, kupio opremu za ometanje od Rusije i razvio vlastite sustave, kaže dr. Withington. "Ogromna zasićenost ometanjem uvelike odražava ono što se očekivalo u slučaju bilo kakvog sukoba između Irana i bilo koga drugog“, rekao je te dodao: "I drugi u Zaljevu to apsolutno rade. Vjerojatno više oko zračnih luka, rafinerija nafte, možda željezničkih terminala i sličnoga."

Jedno od područja na kojem Iran sve uspješnije koristi ometanje i lažiranje GPS signala su "varljive pomorske prakse“, kazala je Michelle Wiese Bockmann, analitičarka pomorske obavještajne službe iz Velike Britanije. Naime, još prije rata iranski tankeri okupljali bi se okupljali u međunarodnim vodama i potom "lažirali“ svoju lokaciju. Iako bi izgledalo kao da su još uvijek tamo, plovili bi bez sustava praćenja do iranskog otoka Kharga na kojem bi ukrcavali naftu. Na taj bi način mogli neprimijećeno ploviti sa sankcioniranim teretom.