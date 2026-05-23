Gledali smo 'Vještice iz Salema' u ZKM-u

Frljić je opisao naše grijehe, upleo u prikaz i Thompsona i Bandića i prikazao stanje bolesnog patrijarhata. Sjajno!

Bojana Radović
23.05.2026.
u 12:55

ZKM ima predstavu koja se dugo pamti. U predstavu Frljić je ugradio toliko slojeva da je treba gledati barem tri-četiri puta kako bi se proniknulo u to obilje podteksta, iako smo sami živjeli, i živimo, mnoge od njih. Glumci ZKM-a su tradicionalno sjajni, ali ne uspijevaju svi redatelji poput Frljića s njima postići isto čudo

Uz dužno poštovanje i opasku da rad ovog redatelje smatram ključnim za hrvatsko kazalište od osamostaljenja zemlje, zaista ne moraš biti Oliver Frljić da shvatiš koliko su „Vještice iz Salema“ Arthura Millera aktualno djelo u ovom našem vremenu u kojem je cijeli svijet tek poligon za opću histeriju upogonjenu mržnjom i nasiljem koje kulja s interneta.

No, moraš biti Oliver Frljić kako bi nam kroz Millera bacio u lice mnoge neugodne istine, a još više to moraš biti kako bi u punoj snazi iskoristio sav (ogroman) potencijal glumačkog ansambla Zagrebačkog kazališta mladih u kojem je glumica Linda Begonja uvijek dobro došao (organski) gost.

Arthur Miller je ovu dramu (njen naslov je „The Crucible“ – „Iskušenje“) izvorno napisao kao alegoriju. To je kritika svega što se pedesetih događalo u SAD-u, u tzv. lovu na komunističke vještice, u kojem je i on sam bio proganjan, saslušavan pred Odborom za neameričke aktivnosti, kada mu je oduzeta putovnica i zabranjena suradnja s Hollywoodom i kada nije rekao ni jedno jedino ime navodnih simpatizera komunizma.

Histeriju koja je tada vladala zbog „crvene prijetnje“ Miller je odjenuo u priču iz 17. stoljeća kada su u puritanskom Massachusettsu održalo znamenito suđenje vješticama iz Salema, kao i pogubljenja koju su slijedila. Napisao je priču o ljudima, braku, ljubavi, djeci (mrtvoj i živoj) sudstvu, državi, crkvi, vjeri, pedofiliji, žrtvama koje postaju zločinci... Istovremeno ovo je i duboko intimno djelo, jer kroz njega je progovorio i o svom privatnom životu. Sam je, u tekstu kojeg je u listopadu 1996. objavio New Yorker „Zašto sam napisao „Vještice iz Salema“ napisao: „Moj devetnaestogodišnji brak bio je na klimavim nogama i znao sam, i bolje nego što sam htio, na kome leži krivnja“.

Takvog se djela prihvatio Oliver Frljić koji je za ZKM preveo i režirao „Vještice iz Salema“, s dramaturgom Marinom Lisjakom radio na adaptaciji teksta, te za predstavu izabrao glazbu. U njega je upisao naše grijehe i histerije, pokazao na kakav način bolesni patrijarhat vlada našim vremenom i kako uporno i zborno, što zbog straha, što iz koristoljublja, šutimo na sve nasilje i nepravde koje iz njega proizlaze. U predstavu je ugradio toliko slojeva da je treba gledati barem tri-četiri puta kako bi se proniknulo u to obilje podteksta, iako smo sami živjeli, i živimo, mnoge od njih. Primjerice ona stara američka: „samo je mrtav Indijanac, dobar Indijanac“, ovdje je „samo je mrtva žena, dobra žena“, zastrašujuća je projekcija Milana Bandića kako pada po snijegu i kližući četveronoške polaže vijenac na spomenik poginulim borcima HVO-a, baš kao što je zabavna fotografija Zlatka Dalića i supruge kada se u salemskoj sudnici inzistira na činjenici da je žena nabrajajući smrtne grijehe preskočila „preljub“. A o emailu s odgovorom na molbu da se glazba Marka Perkovića Thomsona koristi u predstavi, da i ne govorimo. No, nema nikakvog smisla otkrivati previše detalja s tih video projekcija (autor Ivor Tamarut) te potencijalno nekome upropastiti gledanje predstave, koja je i prije premijere rasprodana do zadnjeg mjesta za sve ovosezonske izvedbe.

Frljić se ovdje bavi i samim Millerom, njegovim brakom s filmskom boginjom Marilyn Monroe. Njihov brak i mnogi intimni detalji, uključujući tri abortusa, još su jedan u nizu dokaza zašto su žene uvijek i zauvijek „vještice“, jer posve je jasno da im je dodatnu „metlu“ (i to na mlazni pogon) dala kontracepcijska pilula i taj trenutak u kojem su konačno zavladale vlastitim tijelom i vlastitom seksualnošću. Naravno, Frljić i potpunosti u Milleru prepoznaje političko kazalište i samo nam pokazuje kako se od 17. ili 20. stoljeća nismo odmakli ni milimetar. Štoviše, možda smo im bliže nego li ikada prije. Radi to s rukopisom zrelog redatelja u punoj snazi, u predstavi s kojom je uveliko nadmašio vlastitu režiju ZKM-ovog hita „Braća Karamazovi“ kojeg je režirao u dvije predstave koje se gledaju dvije večeri za redom.

Tu redateljsku zrelost (uz uobičajenu ljudsku odvažnost) dokazuju brojnim slike koje se poput filmskih kadrova zarivaju u gledatelje, da bi tamo dugo ostali. Primjerice posebno je dojmljiv način na koji koristi svjetlo (reflektori su i u rukama glumaca), koje je kreirao Marino Frankola, na sceni Igora Pauške je gola, crna i mračna s tek pokojim rekvizitom i zastrašujućim kipom (kipar Branimir Boban) koji je i lutka u priči i postolje suca... baš kao što kostimi Belinde Radulović uspješno nadograđuju svaku od zamišljenih situacija i spajaju stoljeća (dojmljiva je npr. haljina koju nosi Hrvojka Begović dok glumi Simone Signoret i koja je zamalo doslovna kopija haljine u kojoj je ta velika glumica primila Oscar).

Najveći dokaz Frljićevog umijeća njegov je rad s glumcima. Već i vrapci na grani znaju da nema boljih od onih koji su se okupili u ZKM-u, ali ne uspijevaju svi redatelji s njima postići isto čudo. Frljić ovdje u prvi plan – s punim pravom - stavlja mladu Nikolinu Prkačin i ona je prva glumačka zvijezda ove predstave. Već smo je gledali u predstavama ZKM-a, sjajna je u &TD-ovoj „Slučajnom smrti jednog redatelja“, ali ovdje nosi najteži glumački zadatak, pokazati kako mlada zaljubljena djevojka (dijete zapravo) postaje vješta manipulatorica koja doslovno donosi smrt i taj ogromni luk uloge odrađuje bez greške. Čvrsto je oslonjena na partnere oko sebe; Ugo Korani je njen John Proctor, Dado Ćosić Parris, Adrian Pezdirc gospodin Hale i Ivan Jurković Danforth. Sva četvorica glume i druge uloge, iznova dokazujući da je u njihovim rukama budućnost ZKM-a. Podjednako dojmljivi su i već spomenuta Linda Begonja, jaka i kao Elizabeth Proctor i kao Marilyn Monroe, Hrvojka Begović kao Mary Warren, te posebno Petra Svrtan i Milivoj Beader kao bračni par Putnam. Imena njihovih uloga gotovo da i nisu bitna, jer svi zajedno tvore promišljen i precizno ugođen glumački „stroj“ koji zajedničkom igrom u kazalištu postiže predstavu koja se dugo pamti.

Komentara 10

Pogledaj Sve
HT
horvat.t
14:08 23.05.2026.

Moto ljevičara... mrzim dakle postojim..... od svih nacionalista najgori su jugoslavenski!

Avatar Samodesno
Samodesno
14:08 23.05.2026.

Smije li se možda slučajno priupitati za nacionalnost oduševljene drugarice radović? Nagađam, ali volio bih potvrdu.

VA
VanjaPlank
14:06 23.05.2026.

Čudno kako nije upleo u prikaz i jugoslavenske nacionaliste Jakovinu i Klasića. Osim što mu je zabranjen ulaz u neke države vratio se u onu koju najviše prezire i mrzi. Ali to mu je največa kazna a bol će ga peči sve do smrti jer Hrvatska će ostati zauvijek

Premijera u riječkom HNK

Balet o slikarici za koji plesači čitaju knjige i ljubavna pisma i proučavaju njene slike

Glasoviti brazilski koreograf Reginaldo Oliveira u predstavi "Fridin svijet" koja će premijerno biti izvedena u subotu, 23. svibnja, na pozornici HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, donosi fascinantnu biografiju meksičke umjetnice i ikone Fride Kahlo. Njezina osobnost više ga zanima od njezine tjelesne tegobe, jer bila je borac i nikada nije dopustila da njezina fizička ograničenja određuju njezin život. Nakon premijere, predstava će u ovoj sezoni biti izvedena još pet puta: 23., 28. i 29. svibnja te 9., 18. i 20. lipnja

Šesta sezona Teatra uz more

Održali su 330 predstava i dobili podršku Grada Splita, ali Ministarstvo kulture i medija još ih nije 'skužilo'

Službeni festivalski program započinje 16. lipnja premijerom komedije "Solo u dvoje" u režiji Borka Perića, a  protagonisti su Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić.. Poseban naglasak organizatori stavljaju na glazbenu večer koja će se pod nazivom  "S rukom za ruku s ... Meri" održati 30. lipnja. Iznimno emotivna biti će glazbeno-poetska večer "Arsenov feral" posvećena velikom Arsenu Dediću kojaje 28. srpnja na njegov rođendan

Razgovor uoči Frljićeve premijere

'Vještica je danas svatko tko diže glas protiv onog što se smatra 'tradicijom', a na djelu je kolektivna histerija u društvu'

Uoči premijere predstave "Vještice iz Salema" 22. svibnja u ZKM-u u režiji Olivera Frljića, održana je tribina Čitanje kazališta na kojoj su sudjelovale Lada Čale Feldman, Arijana Lekić Fridrih i Rada Borić. Odgovarale su na pitanja 'gdje danas prepoznajemo javno režanje, discipliniranje tijela i mišljenja, konstrukciju „Drugoga“, institucionalnu silu, nadzor intime i dogmu koja se prerušava u moral?' i 'tko su današnje „vještice“ - i tko ih progoni?'

