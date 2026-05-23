Dječaci nestali iz Francuske, snimke iz Portugala otkrile jezive detalje slučaja. 'Plakali su i dozivali oca'

Pojavila se snimka nadzorne kamere koja prikazuje par na putu prema portugalskoj šumi, gdje su navodno planirali napustiti svoju malu djecu nakon dolaska iz Francuske. Francuskinja Marine R. (41) i njezin partner Marc B. (55) uhićeni su zbog sumnje da su svoja dva sina, stara pet i četiri godine, ostavili u šumi stotinama kilometara daleko od mjesta u kojem su odrasli. Dječaci su pronađeni kako lutaju seoskom cestom između portugalskih mjesta Alcácer do Sal i Comporta u utorak oko 19 sati. Roditelji su kasnije uhićeni u gradu Fátimi, oko 200 kilometara sjeverno od mjesta gdje su djeca pronađena. Braća su paru koji ih je pronašao rekla da su ih roditelji ostavili nasred šume, s povezima preko očiju, uz samo rezervnu odjeću, dva komada voća i dvije boce vode. Nakon što su dječaci odvedeni u bolnicu, pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo kako su završili u Portugalu, piše Daily Mail.

Nova snimka do koje su došli lokalni mediji prikazuje dječake kako se igraju u automobilu svojih roditelja na benzinskoj postaji blizu granice sa Španjolskom, nakon dolaska u Portugal. On i Marine, seksologinja iz Colmara na istoku Francuske, snimljeni su kako izlaze iz vozila i razgovaraju s djelatnikom postaje. Na stražnjem sjedalu jedan od dječaka penjao se između prednjih sjedala, dok je drugi bio nagnut prema prednjem dijelu automobila. Portugalska televizija TVI navodi da je snimka nastala 11. svibnja u 18:16 sati, istoga dana kada je obitelj ušla u Portugal iz Španjolske. Francuskinja je s djecom nestala prije otprilike dva tjedna, nakon čega su krenuli na put prema Portugalu.

MOTHER AND PARTNER ABANDON TODDLERS AGE 5 AND 3 IN WOODS AFTER BLINDFOLDING THEM AFTER TAKING THEM TO PORTUGAL



Nestanak djece policiji je prijavila Marineina majka, odnosno baka dječaka, tvrdeći da ih je njihova majka otela. Marine je 2025. preselila se u Colmar, gdje je nakon rastave od biološkog oca dječaka dobila skrbništvo nad djecom. Na društvenim mrežama intenzivno je promovirala svoje poslovanje, ali nije objavljivala fotografije ni snimke djece. Navodila je kako pomaže ženama koje su doživjele "traumatski stres povezan s porodom, silovanjem, napadom, poniženjem, boli ili omalovažavanjem njihove ženstvenosti". Biološki otac dječaka, koji je imao samo ograničeno i nadzirano pravo viđanja djece, također je policiji prijavio otmicu.

Nakon dolaska u Portugal obitelj je putovala više od 500 kilometara. Par i djeca bili su smješteni u hotelu udaljenom oko 20 kilometara od mjesta gdje su dječaci pronađeni. Dječake su u utorak pronašli lokalni stanovnici Eugenia i Artur Quintas. "Plakali su, bili su prestravljeni. Plakali su i dozivali oca", rekao je Artur, dodajući da su dječaci bili prljavi i puni modrica te da je jedan ozlijedio koljeno. Kod sebe nisu imali nikakve identifikacijske dokumente. Bračni par odveo je djecu kući i pozvao policiju, koja ih je potom prebacila u bolnicu u Setúbalu na detaljan liječnički pregled.

Utvrđeno je da su dječaci fizički dobro, a toksikološki nalaz pokazao je da nisu bili drogirani. Dječaci su ispričali da su im roditelji rekli kako će igrati igru kojom će "otjerati vraga". Roditelji su im stavili poveze preko očiju i odveli ih u šumu, a zatim rekli da poveze mogu skinuti tek kada pronađu nož zakopan u zemlji kojim će ih prerezati. Dječaci su nekoliko minuta kopali po zemlji, nakon čega je stariji brat skinuo poveze s očiju. Tada su shvatili da su potpuno sami. Vjerujući da je riječ o igri, satima su lutali područjem juga Portugala gdje temperature u ovo doba godine dosežu i 30 stupnjeva. "Najstariji dječak rekao mi je da su se on i brat izgubili u šumi te da su njihovi roditelji otišli bez njih. Odmah sam shvatio da su napušteni zbog načina na koji su bili spakirani ruksaci", rekao je Artur.

Portugalska policija u četvrtak je objavila da je uhitila 55-godišnjeg muškarca i 41-godišnju ženu. Uhićeni su na terasi jednog kafića u Fátimi zbog sumnje na zlostavljanje, ugrožavanje djece i napuštanje. Dječaci su smješteni u udomiteljsku obitelj nakon što je francusko veleposlanstvo u Portugalu potvrdilo da u toj zemlji nemaju bliske rođake. Francuske vlasti sada pripremaju njihov povratak u domovinu. Francuska policija već je otprije poznavala očuha, za kojeg se vjeruje da pati od psihičkog poremećaja. Francusko tužiteljstvo otvorilo je istragu zbog zanemarivanja djece. Stručnjaci upozoravaju da bi dječaci mogli pretrpjeti dugotrajne psihološke posljedice zbog napuštanja. Psihologinja Melanie Tavares rekla je za CNN Portugal: "To je osjećaj napuštenosti, izgubljenosti i nezaštićenosti, bez poznatih osoba koje bi smirile strah. Govorimo o velikim teškoćama sa spavanjem, promjenama svakodnevnih rutina, uključujući prehranu, razdražljivosti i gotovo stalnoj izolaciji, kao i problemima s prihvaćanjem pravila i okoline koja im je potpuno nepoznata", rekla je.