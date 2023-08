Medvedev opet prijeti, priča i o Apokalipsi: Ovo nam daje priliku da djelujemo protiv svih u NATO-u

Pristanak Zapada na napade Kijeva na Krim je Casus belli (na latinskom povod za rat) i daje Moskvi priliku da djeluje protiv svih i bilo koga u NATO-u, smatra zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši predsjednik Dmitrij Medvedev.

“Ukrajinski kriminalci objavili su da su ovlašteni napadati sve što je rusko, primjerice, na Krimu. Ako je to istina (a sada nema razloga sumnjati u to), onda je to izravan pravno značajan dokaz sudioništva Zapada u ratu protiv Rusije na strani države Stepana Bandere”, napisao je Medvedev u svom Telegramu.

VEZANI ČLANCI:

On smatra da je riječ o "profinjenom Casusu belli", a za Rusiju to znači "mogućnost da djeluje u okviru Jus ad bellum (lat. "pravo na rat") protiv bilo koga i svakoga u zemljama NATO-a".

"Tužno je. Predviđanja Apokalipse su sve bliže", rekao je.

Video: Moskva potvrdila: Gotova DNK analiza, Jevgenij Prigožin je poginuo u nesreći zrakoplova

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stepan Bandera bio je ukrajinski politički i društveni aktivist, jedan od vođa ukrajinskog nacionalnog pokreta u zapadnoj Ukrajini, vođa kontroverzne terorističke Organizacije Ukrajinskih Nacionalista u Drugom svjetskom ratu.