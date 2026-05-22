VIDEO Razrednica iz Zadra nakon velikog iznenađenja maturanata priznala: 'Ostavili su me bez teksta'

Maturanti tehničke škole u Zadru svojoj su razrednici Nini priredili iznenađenje koje je mnoge dirnulo. Na posljednji dan škole učenici su joj poklonili automobil, a emotivan trenutak zabilježen je videom koji se ubrzo proširio društvenim mrežama. Profesorica je bila vidno ganuta potezom svojih učenika, a suze nije mogla sakriti. Kako pišu 24sata, riječ je o njezinoj trećoj generaciji maturanata, učenicima smjera zrakoplovni tehničar iz Tehničke škole Zadar.

Za 24sata profesorica je ispričala kako je 19 maturanata zajedno organiziralo iznenađenje te pronašlo automobil preko učenika iz Gospića koji ga je dovezao u Zadar. - Predali su mi ključ u ruke, registracija vrijedi godinu dana i na meni je samo da budem dobra vlasnica - rekla je profesorica, dodajući kako joj nije bilo važno kakav je automobil, već sama gesta učenika koja ju je potpuno dirnula.

Kazala je i kako ništa nije slutila te da su maturanti sve uspjeli organizirati u tajnosti. Prisjetila se i razdoblja kada je radila dvokratno i pješice prolazila kilometre, no nikada se nije žalila zbog toga. Upravo zato, smatra, učenici su zaključili da bi joj automobil bio velika pomoć.- Stvarno su me ostavili bez teksta. Još uvijek lebdim - rekla je emotivna profesorica za 24sata.

Snimka iznenađenja ubrzo je preplavila društvene mreže, a ispod objave nizali su se komentari podrške i pohvala za maturante i njihovu razrednicu. „Zamisli kakav profesor, mentor, osoba, psiholog, podrška i prijatelj moraš biti kada te djeca ovako vole, poštuju i zahvale se na ovaj način! Svaka čast za razrednicu i ovu divnu djecu“, napisao je jedan korisnik.

„Bravo djeco draga, a to mora da je žena velikog srca. Sretno svima“, stoji u još jednom komentaru. „Kad te učenici ovako iznenade, znači da si ostavio trag kao čovjek, ne samo kao profesor“, jedan je od komentara.