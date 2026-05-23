MASOVNO PRIKUPLJANJE SNAGA

Ukrajina upozorila da bi Putin mogao narediti opću mobilizaciju: 'Reagirat ćemo u skladu s tim'

Security personnel patrol an area before a military parade in Moscow
Foto: ANASTASIA BARASHKOVA/REUTERS
Dora Taslak
23.05.2026.
u 16:36

Unatoč gubicima, Volodimir Zelenski rekao je da rusko vodstvo i dalje planira nove ofenzive te traži nove vojnike

Ukrajinci ne mogu isključiti mogućnost da ruski predsjednik Vladimir Putin objavi opću mobilizaciju, s obzirom na to da se Moskva suočava s rastućim gubicima na bojištu i nedostatkom regruta. Do toga bi, primjerice, moglo doći nakon izbora za Državnu dumu koji će se održati u rujnu. "Potpuno je moguće. Ne isključujemo takav razvoj događaja", kazao je brigadni general Pavlo Palisa, zamjenik šefa Ureda predsjednika Ukrajine, za 24Kanal.

Palisa je dodao da Kijev već razmatra kako odgovoriti ako Moskva pojača svoje mobilizacijske napore. "Ne isključujemo takvu mogućnost i reagirat ćemo u skladu s tim“, rekao je, ne ulazeći u detalje o mogućim protumjerama.

Kyiv Post ističe kako se Rusija sve više oslanja na ono što ukrajinski dužnosnici opisuju kao "prikrivenu mobilizaciju". Naime, procjenjuje se da Kremlj ima sve više poteškoća s održavanjem broja vojnika samo dobrovoljnim regrutiranjem. Prema ukrajinskoj obavještajnoj službi, regionalne i općinske vlasti diljem Rusije dobile su upute da sastave popise "dobrovoljaca“ za slanje u rat u Ukrajini, usred rastućeg pritiska da ispune kvote regrutacije.

Krajem travnja, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ukrajinska obavještajna služba došla do unutarnjih ruskih vojnih dokumenata koji pokazuju da Glavni stožer Rusije smatra da ne uspijeva ispuniti ciljeve koje je postavio Kremlj. Unatoč gubicima, Zelenski je rekao da rusko vodstvo i dalje planira nove ofenzive te traži nove vojnike. "Zadatak Ukrajine je povećati ruske gubitke još više“, kazao je Zelenski.

mobilizacija Rusija rat u Ukrajini

