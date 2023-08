Papa hvalio careve: Kijev revoltiran, Kremlj oduševljen jer 'poznaje rusku povijest'

Papa Franjo ponovno je izazvao zaprepaštenje katolika svojim osebujnim tumačenjem povijesnih osoba i činjenica. Poglavar Rimokatoličke crkve ovaj se put osvrnuo na rusku povijest. U videoobraćanju katoličkoj omladini okupljenoj u Sankt-Peterburgu pozvao je mlade Ruse da ne zaborave da su nasljednici careva poput Petra Velikog, na kojeg se pozivao i trenutačni ruski despot Vladimir Putin kada je pokušavao opravdati svoju zločinačku invaziju na Ukrajinu. "Ne zaboravite svoju baštinu. Vi ste nasljednici velike Rusije, velike Rusije careva i kraljeva, velike Rusije Petra Velikog, Katarine II., velikog Ruskog Carstva, velike kulture, humanizma. Vi ste nasljednici velike majke Rusije. Nastavite tim putem", poručio je papa Franjo mladim Rusima.

Riječi za 'duboko žaljenje'

Papa se tijekom svog obraćanja najprije držao napisanog govora na španjolskom jeziku, da bi zatim prešao na talijanski, kada je izrekao i citirani pasus, koji je izazvao brojne reakcije i zgražanje u jednom dijelu katoličkog svijeta. U Vatikanu su objavili tekst papina govora, ali iz njega je izostavljen improvizirani dio premda se papin govor u cijelosti može vidjeti na internetu. Vatikan je zatim objavio posebno priopćenje, u kojem je objašnjavao da papa nije namjeravao veličati ruski imperijalizam i da je samo želio potaknuti mlade da čuvaju i promiču ono što je pozitivno u ruskoj kulturnoj i duhovnoj baštini, dok su u Kremlju, dakako, pohvalili papine riječi, podvlačeći da je dobro što papa "poznaje rusku povijest".

VEZANI ČLANCI:

Papa je u svom govoru iskazao zapanjujuće divljenje povijesnim ličnostima poput Petra Velikog, autokrata koji je pobjedama nad Šveđanima i Osmanlijama zaslužan za širenje Ruskog Carstva. Petar Veliki, koji je Rusijom vladao čak 43 godine, i po kojem je nazvana tadašnja ruska prijestolnica, Sankt-Peterburg, koja je i Putinov rodni grad, veliki je Putinov uzor. Putin je puno puta veličao Petra Velikog, a često se i uspoređivao s njim, rekavši da i on pokušava ponovno ujediniti "ruske zemlje", u koje ubraja i Ukrajinu, kao i sve zemlje koje su nekoć pripadale Sovjetskom Savezu. Katarina II., poznata i kao Katarina Velika, vladala je Rusijom u drugoj polovici 18. stoljeća i također bila zaokupljena širenjem ruskog teritorija. Ona je pripojila strateški poluotok u Crnom moru Rusiji, a širenjem državnog teritorija osigurala je Rusiji status europske velesile.

Papine pohvale na račun ruskih osvajača i vladara koji su širili ruski imperij za brojne europske katolike su čudne. Bivši estonski predsjednik Toomas Hendrik napisao je na platformi X da su papine izjave "stvarno revoltirajuće", a posebno su ogorčeni Ukrajinci. Ekonomist Roman Sheremeta u svojoj objavi na X-u kaže da je papa Franjo svojim pohvalama ruskih imperijalista i poticanjem mladih Rusa da slijede njihove korake ponovno dokazao da "nije Božji čovjek, nego moralno propala osoba". U Kijevu su zasad samo kratko poručili da su papine riječi za "duboko žaljenje", baš kao što su se vlasti u Kijevu i dosad uglavnom suzdržavale burnije reagirati na papine izjave, premda one nedvojbeno potvrđuju da je papa Franjo u pogledu rata u Ukrajini puno bliži Rusiji nego Ukrajini, a posebno ukrajinskim saveznicima, Zapadu i Sjedinjenim Državama.

VEZANI ČLANCI:

Ukorijenjen antiamerikanizam

Poglavar Rimokatoličke crkve toliko je puta proteklih mjeseci kritizirao zapadno naoružavanje Ukrajine i odbijao osuditi Rusiju za agresiju, sugerirajući da je NATO kriv za invaziju, što je najvjerojatnije odraz ukorijenjenog antiamerikanizma i činjenice da papa dolazi iz Argentine.

Za to vrijeme nastavljene su teške borbe na istoku i jugu Ukrajine, a ukrajinske snage nastavile su prodor kroz ruske obrambene linije kod sela Rabotina. Njemački istražitelji, kako su objavili Spiegel i ZDF, uvjereni su da iza lanjskog napada na plinovod Sjeverni tok 2 stoje ukrajinski diverzanti, a nedvojbeno je utvrđeno da su komandosi koji su izvršili napad prije i poslije sabotaže bili u Ukrajini. To nije ugodna činjenica za vlasti u Berlinu, a to je i razlog zbog kojeg zasad nema puno reakcija na to otkriće, iako će cijeli slučaj najvjerojatnije završiti pred sudom.

VIDEO Moskva potvrdila: Gotova DNK analiza, Jevgenij Prigožin je poginuo u nesreći zrakoplova