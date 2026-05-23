Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Mirko Galić
Autor
Mirko Galić

Bermudski trokut naše vlasti: Pravna država nije položila nijedan ispit zrelosti

23.05.2026. u 10:26

Niti imamo kompletan Ustavni sud, niti vjerodostojnu nestranačku diplomaciju, niti nestranačku medijsku 'katedralu duha'

U jednom danu Hrvatska je u tri događaja do kraja razotkrila lice stranačke države. Ako koza ne govori istinu, ne lažu rogovi koji su ostali nakon tragikomedije s ustavnim sucima u Saboru, nakon nove farse s diplomacijom na Pantovčaku i nakon vodvilja s javnim medijima u Lisinskome. Pravna država nije položila ni jedan od ispita svoje zrelosti: niti imamo kompletni Ustavni sud, niti imamo vjerodostojnu nestranačku diplomaciju, niti imamo medijsku "katedralu duha" koja bi bila iznad stranačkih konstelacija. To je trenutačna slika Hrvatske, s opasnošću da se produlji. Da može gledati naše nevolje, u pismu Mileni iz Hrvatske, Franz Kafka bi poslao poznatu opomenu hrvatskim građanima: "Život je nezgodno priređena gozba na kojoj čovjek nestrpljivo čeka predjelo, a glavno je pečenje već neprimjetno prošlo."

Ključne riječi
Zoran Mialnović Andrej Plenković Vlada RH diplomacija Ustavni sud Hrvatski sabor

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!