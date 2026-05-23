Bermudski trokut naše vlasti: Pravna država nije položila nijedan ispit zrelosti

U jednom danu Hrvatska je u tri događaja do kraja razotkrila lice stranačke države. Ako koza ne govori istinu, ne lažu rogovi koji su ostali nakon tragikomedije s ustavnim sucima u Saboru, nakon nove farse s diplomacijom na Pantovčaku i nakon vodvilja s javnim medijima u Lisinskome. Pravna država nije položila ni jedan od ispita svoje zrelosti: niti imamo kompletni Ustavni sud, niti imamo vjerodostojnu nestranačku diplomaciju, niti imamo medijsku "katedralu duha" koja bi bila iznad stranačkih konstelacija. To je trenutačna slika Hrvatske, s opasnošću da se produlji. Da može gledati naše nevolje, u pismu Mileni iz Hrvatske, Franz Kafka bi poslao poznatu opomenu hrvatskim građanima: "Život je nezgodno priređena gozba na kojoj čovjek nestrpljivo čeka predjelo, a glavno je pečenje već neprimjetno prošlo."
Niti imamo kompletan Ustavni sud, niti vjerodostojnu nestranačku diplomaciju, niti nestranačku medijsku 'katedralu duha'
Ne propustite
Na kućne adrese stižu plave kuverte, provjerite što ste dužni učiniti ako dobijete poštu
Je li zdraviji maslac ili margarin? Njemački znanstvenici konačno dali odgovor, mogao bi vas iznenaditi
Influencerici se baš i nije svidjelo na Balkanu: 'Zastrašujuće je. Svi piju kavu, igraju karte, nitko ništa ne radi, a voze Mercedese...'
Želite prijaviti greške?
Traži se novi šef HOO-a: Grabar-Kitarović i Perica Bukić nisu zainteresirani, Primorac se još nije izjasnio, a Marić kaže: Razmislit ću
Stižu nova pravila u zdravstvu: Obiteljski liječnici moći će vidjeti i nalaze od privatnika
Trump izgubio kontrolu nad republikancima zbog rata, deportacije i plesne dvorane
Zašto Hrvoje Klasić i ostali romantiziraju tuđe revolucionare, a diskreditiraju Zvonka i Julienne Bušić
Još iz kategorije
Možemo: Iva Rinčić ipak je trojanski konj HDZ-a
I Lista za Rijeku ocijenila je kako je s ulaskom HDZ-a u vladajuću većinu gradonačelnica napokon izašla iz ormara i otvoreno pokazala politički okvir na kojem temelji svoju vlast.
Četverodnevni rad najprije mladima do 30 i starijima od 58
Plan je testirati model u gradskim tvrtkama i upravama, ponajprije za mlađe i starije radnike
FOTO Pogledajte prvu zajedničku vojnu vježbu Srbije i NATO-a. Helikopteri, oklopna vozila i 600 vojnika
Tijekom vježbe prikazane su procedure u slučaju napada na kontrolnu točku, medicinska evakuacija, blokada i pretraga terena, izviđanje, borba u urbanim područjima te helikopterski desant
Ostavinski postupak i prije proglašenja nestalog umrlim
Hrvatska traga za 1727 nestalih i smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa
Ukida se porez na mirovine! Evo koliko bi umirovljenicima moglo ostajati više novca
Prema posljednjim podacima HZMO-a, prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi 689 eura, dok je medijalna 513,57 eura, što znači da polovica umirovljenika prima manje od tog iznosa
Evo kada stiže prvi ozbiljniji toplinski val ove godine. DHMZ objavio posebno upozorenje
U unutrašnjosti zemlje tijekom vikenda očekuju se najviše dnevne temperature uglavnom između 24 i 29 stupnjeva, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije
I naizgled zdravo štene ili mačić može biti nositelj uzročnika bolesti
Odrasle životinje koje izlaze van zahtijevaju češće tretmane, u razmacima od jednog do tri mjeseca. Kod ljubimaca koji su pretežno u zatvorenom prostoru, tretmani se provode nekoliko puta godišnje
Hrvatska je tražila više prava, a Tito je onda povukao ručnu
Ono što je počelo kao reformski pokret unutar Saveza komunista ubrzo je preraslo u najmasovniji politički i društveni pokret socijalističke Hrvatske, okupljajući studente, intelektualce, kulturne institucije i velik broj građana. Strah saveznog vrha od gubitka kontrole završio je represijom nad sudionicima pokreta.
Stižu nova pravila u zdravstvu: Obiteljski liječnici moći će vidjeti i nalaze od privatnika
Čak 30% dopusnica za dopunski rad liječnika odnosi se na rad u drugoj javnoj ustanovi, gdje nedostaje specijalista, a najčešće u hitnoj. Ministrica najavljuje centralno financiranje specijalizacija
FOTO Pogledajte ovaj luksuz u Opatiji: 135 kvadrata s pogledom na cijeli Kvarner, a cijena mu je upravo pala za 20.000 eura
Nekretnina je u izvrsnom stanju, odmah useljiva, a namijenjena je kupcima koji traže kvalitetno dizajniran prostor na prestižnoj lokaciji uz more. Cijena nekretnine iznosi 530.000 eura, umjesto ranijih 550.000 eura, a na prodaju je nudi agencija Remington