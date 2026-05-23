Bermudski trokut naše vlasti: Pravna država nije položila nijedan ispit zrelosti

U jednom danu Hrvatska je u tri događaja do kraja razotkrila lice stranačke države. Ako koza ne govori istinu, ne lažu rogovi koji su ostali nakon tragikomedije s ustavnim sucima u Saboru, nakon nove farse s diplomacijom na Pantovčaku i nakon vodvilja s javnim medijima u Lisinskome. Pravna država nije položila ni jedan od ispita svoje zrelosti: niti imamo kompletni Ustavni sud, niti imamo vjerodostojnu nestranačku diplomaciju, niti imamo medijsku "katedralu duha" koja bi bila iznad stranačkih konstelacija. To je trenutačna slika Hrvatske, s opasnošću da se produlji. Da može gledati naše nevolje, u pismu Mileni iz Hrvatske, Franz Kafka bi poslao poznatu opomenu hrvatskim građanima: "Život je nezgodno priređena gozba na kojoj čovjek nestrpljivo čeka predjelo, a glavno je pečenje već neprimjetno prošlo."