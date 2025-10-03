Najveća europska nuklearna elektrana na rubu katastrofe: Rusi je ne održavaju, a Putin za sve krivi Ukrajinu

Nuklearna elektrana Zaporižja (ZNPP) i dalje je odspojena od ukrajinske elektroenergetske mreže i bez vanjske opskrbe strujom deseti dan zaredom, stvarajući sve "rizičniju" situaciju, rekli su stručnjaci za Kyiv Independent. Vladimir Putin jučer je u svojem govoru spomenuo krizu u ZNPP-u, koji je pod ruskom kontrolom, kriveći Ukrajinu za nestanak struje, unatoč suprotnim dokazima, te prijeteći udarima na ukrajinske nuklearne elektrane. Iza eskalacije retorike, stručnjaci upozoravaju da je opasnost u elektrani, najvećoj nuklearnoj postaji u Europi, stvarna. Ukrajinski državni operator nuklearne energije Energoatom upozorio je da dizelski generatori koji napajaju elektranu služe samo za kratkotrajnu nužnu opskrbu i nisu namijenjeni dugotrajnom održavanju rada postrojenja. Ako ti generatori prestanu raditi, moglo bi doći do gubitka kontrole nad sustavima nuklearne sigurnosti.

Predsjednik Volodimir Zelenski opisao je situaciju u Zaporižji kao "kritičnu". Dizelski generatori sada napajaju elektranu, ali je jedan već otkazao, rekao je. Najmedin Meshkati, profesor građevinskog i okolišnog inženjerstva, industrijskog i sistemskog inženjerstva te međunarodnih odnosa na Sveučilištu Južne Kalifornije, također je potvrdio da dizelski generatori "nisu dizajnirani za kontinuirani rad u tako dugom periodu". "Situacija je rizična jer su generatori veliki strojevi i lako mogu otkazati. Pouzdani su, ali zahtijevaju visok stupanj održavanja zbog trošenja", rekao je Meshkati. "Ne bih se iznenadio da neki od njih otkažu nakon ovako dugog perioda rada", dodao je. Ukrajinsko Ministarstvo energetike reklo je za Kyiv Independent da situaciju dodatno komplicira ruski propust u provođenju planiranih popravaka i održavanja, što povećava rizik od kvara dizelskih generatora i prijeti ispadom sustava hlađenja nuklearnog goriva te kvarom kritičnih sigurnosnih sustava. To bi moglo dovesti do nuklearne ili radijacijske nesreće.

"Moguće posljedice kvara sigurnosnih sustava u ZNPP-u bit će prekogranične i predstavljat će opasnost ne samo za Ukrajinu, već i za mnoge europske zemlje", izjavio je glasnogovornik. "Nijedna nuklearna elektrana na svijetu nikada nije bila u istoj situaciji kao ZNPP i nemoguće je išta predvidjeti", dodao je. ZNPP je pod ruskom okupacijom od ožujka 2022. Šest reaktora isključeno je mjesec dana nakon okupacije, ali elektrana i dalje zahtijeva struju za održavanje hlađenja i sprječavanje nuklearnog incidenta. Ruske trupe, kako se navodi, pogodile su dalekovod 23. rujna, prekidajući vezu elektrane s ukrajinskom mrežom. Ovo je najdulje isključenje struje u elektrani od početka ruske invazije 2022. Dok ruski državni mediji krive Ukrajinu za udar, Greenpeace Ukrajina objavio je istragu 1. listopada, navodeći da nema dokaza o vojnim udarima oko stupova i mreže dalekovoda u ZNPP-u.

Greenpeaceov nuklearni stručnjak Jan Vande Putte rekao je za Kyiv Independent da Rusija može popraviti dalekovod "u roku od nekoliko sati". "Ali oni to ne čine. Stvorili su krizu i žele je koristiti kao političku strategiju. To je vrlo precizan sabotažni potez", rekao je Vande Putte. Predsjednik Zelenski izrazio je sličan stav, pišući 1. listopada na društvenim mrežama da "Rusija namjerno stvara prijetnju radijacijskim incidentima, iskorištavajući, nažalost, slab položaj IAEA-e i njezinog direktora Rafaela Grossija, kao i distrakciju globalne pažnje". Njegove izjave uslijedile su nakon ruskog napada na energetsku postaju u gradu Slavutych u Kijevskoj oblasti, što je izazvalo višesatni prekid napajanja u Černobiljskoj nuklearnoj elektrani 1. listopada. Iako ZNPP "sutra neće eksplodirati," situacija je ozbiljna u dugoročnoj perspektivi, rekao je Vande Putte. "Rusi mogu dopustiti da se kriza pogorša (...) i približavati se toj točki tijekom narednog tjedna, kako bi imali nuklearni ucjenjivački mehanizam. To je njihova strategija", dodao je.

Dmytro Orlov, gradonačelnik Energodara, koji živi na teritoriju pod kontrolom Ukrajine, rekao je da je elektrana u početku ruske okupacije ostala potpuno operativna. "Ali oni su vršili pritisak na osoblje do te mjere da gotovo nitko nije ostao raditi tamo", rekao je. "Sva oprema je isključena, ne popravlja se i propada. Postrojenje je pretvoreno u vojnu bazu". "Nuklearna elektrana više se ne koristi kao energetsko postrojenje, već isključivo u vojne svrhe, a cilj je jasan — međunarodni pritisak. Okupatori to rade kako bi upotrijebili nuklearnu ucjenu protiv cijelog svijeta", dodao je Orlov. Istraga Truth Hounds i Greenpeace Ukrajine detaljno opisuje ulogu Rosatoma u pritisku na osoblje elektrane, uključujući mučenja, "batinanje, električni udari, seksualno nasilje, simulirane egzekucije i prijetnje članovima obitelji pritvorenika". Rosatom, ruski nuklearni div, postao je operater ZNPP-a nakon okupacije.

U izvješću se navodi da je 78 zaposlenika bilo nezakonito pritvoreno, dok je šestoro "mučeno do smrti". Meshkati sugerira da bi ruske akcije u elektrani mogle biti pregovaračka taktika. "Nuklearne elektrane su previše važne da bi se koristile kao sredstvo političkih pregovora ili igranja moći. Ako nešto pođe po zlu, svi će biti jednako pogođeni, i prijatelji i neprijatelji", rekao je Meshkati. Ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha rekao je 2. listopada da je Rusija namjerno prekinula napajanje ZNPP-a jer se priprema za ponovno spajanje postrojenja na svoj energetski sustav. Greenpeace Ukrajina objavio je 27. rujna izvješće s korištenjem satelitskih snimaka i Rosatomovih izvještaja koji pokazuju da Rusija želi ponovno pokrenuti jedan od reaktora i spojiti mrežu na okupirana područja, a na kraju i na Kremlj. Vande Putte također sugerira da ruska motivacija nije toliko energetska koliko vojna i politička.

"To je način da jasno kažu: 'ovo je ruski teritorij, ovo je naša nuklearna elektrana'", rekao je Vande Putte. U izjavi Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), šef Rafael Grossi rekao je da je UN-ova agencija "u stalnom kontaktu s obje strane kako bi omogućila brzo ponovno spajanje elektrane na mrežu". EU je pozvao Rusiju da "odmah prekine sve vojne operacije oko nuklearne elektrane" i omogući popravke. U izjavi od 30. rujna, diplomatska služba bloka osudila je rusku okupaciju elektrane kao nezakonitu i pozvala Moskvu da povuče svoje snage. Elektrana Zaporižja suočava se s ponovljenim problemima sigurnosti od ruske invazije, uključujući nestanke struje, obližnje granatiranje i manjak osoblja. Misija nadzora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) stacionirana je u ZNPP-u od rujna 2022., ali ruske vlasti često ograničavaju njen pristup.