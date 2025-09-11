Naši Portali
Borislav Ristić
Autor
Borislav Ristić

Najveća enigma: hoće li Europa uvući Ameriku u sukob s Rusijom

11.09.2025. u 12:50

Čini se da je globalni sukob između Rusije i Zapada na rubu potpune eskalacije. Zadnji incident s podizanjem NATO-ovih aviona i obaranjem ruskih dronova iznad Poljske izaziva jezu, jer se čuje prizivanje famoznog članka 5

Čini se da je globalni sukob između Rusije i Zapada na rubu potpune eskalacije. Zadnji incident s podizanjem NATO-ovih aviona i obaranjem ruskih dronova iznad Poljske prirodno izaziva jezu, jer se čuje prizivanje famoznog članka 5 NATO saveza. Doduše, takvi glasovi zasad se čuju samo s europske strane Saveza, dok Amerika ostaje po strani. To je i najveća enigma – hoće li Europa uvući Ameriku u sukob s Rusijom.

Razlike između američke i europske strane NATO-a u odnosu prema Rusiji više su nego očigledne. Dok Trump pokušava pronaći zajednički jezik s Putinom, europski čelnici daleko su ratoborniji. Tako imamo izjavu njemačkog kancelara Merza, koji kaže kako "nema prostora za popuštanje Putinu". Ta se razlika vidjela i nakon Anchoragea, kada je "koalicija voljnih" minirala Trumpov pokušaj da dobije Nobela.

NATO Poljska Ukrajina Rusija

IvanR
IvanR
13:36 11.09.2025.

Cilj je zapravo obrnut.

