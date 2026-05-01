Ivan Anušić: 'Taj put koji smo prošli, nešto je što se ne može usporediti'

Prigodnim programom u Okučanima svečano je obilježena 31. obljetinca vojno-redarstvene operacije Bljesak. Odana je počast 51 hrvatskom branitelju uz zahvalnost i trajno sjećanje na njihovu žrtvu za slobodu Hrvatske.Središnja svečanost održana je kod spomen-obilježja „Kristalne kocke vedrine“, gdje su u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje položeni vijenci i zapaljene svijeće. U čast hrvatskim braniteljima i sudionicima operacije „Bljesak“ iznad Okučana i šireg područja operacije preletjela su dva višenamjenska borbena aviona Rafale. Posebno svečani trenutak bio je kada su kadeti Oružanih snaga i Ministarstva unutarnjih poslova položili ruže na spomen-obilježje „Kristalne kocke vedrine“, čime je dodatno naglašena simbolika mladih naraštaja i trajnog spomena na žrtvu za Hrvatsku, navodi se u priopćenju.

Program su svojim izvedbama obogatile Klapa „Sveti Juraj“ Hrvatske ratne mornarice i Klapa „Sveti Mihovil“ Ministarstva unutarnjih poslova. Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u prigodnoj je izjavi podsjetio na važnost trajnog sjećanja na hrvatske branitelje i njihove žrtve: „Prisjećamo se hrvatskih branitelja, posebno 51 hrvatskog heroja koji je izgubio život i zaista njima uvijek trajna zahvalnost kao i članovima njihovih obitelji. Oni su podnijeli najveću žrtvu za našu slobodu i za mir koji je zaživio u Hrvatskoj. Važno je zbog mladih, važno je zbog budućih naraštaja prisjećati se ovakvih događaja, Hrvatska je svoju slobodu platila krvlju", stoji u priopćenju.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u prigodnom je obraćanju istaknuo značaj operacije „Bljesak“ te zahvalio hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote za slobodu Hrvatske. „Operacija „Bljesak“ još je jedna prigoda da zahvalimo hrvatskim braniteljima u ovoj, uz Oluju, najvažnijoj operaciji od 1995. godine. Poginuo je 51 pripadnik Hrvatske vojske i policije te smo im došli odati počast i zahvaliti njima i svim drugim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu.“ Premijer Plenković istaknuo je kako je operacija „Bljesak“ bila učinkovita i brza te je u tom trenutku značila novu kvalitetu i snagu Hrvatske vojske i policije, osobito u oslobađanju autoceste Zagreb–Lipovac, kao ključnog postignuća uključujući i željeznički pravac. „Koliko je „Bljesak“ značio i koliki je temelj suverene hrvatske države, potvrđuje i broj ljudi koji su došli u Okučane“, kazao je premijer.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u ovoj prigodi osvrnuo se na značenje operacije „Bljesak“, sjećanje na poginule pripadnike hrvatskih snaga te osobna iskustva iz vremena sudjelovanja u oslobađanju okupiranog teritorija Republike Hrvatske: „Emocije su, kao i uvijek na ovakvim obljetnicama, pomiješane. Sjećamo se naših suboraca koji su, nažalost, poginuli u ovoj akciji – njih 51, zahvaljujemo svima onima koji su danas s nama, kao što se prisjećamo i svih trenutaka koji su nas obilježili.“

Ministar Anušić je istaknuo kako, unatoč pomiješanim emocijama koje ovakve obljetnice uvijek donose ipak prevladava ponos. Sjećajući se trenutka kada je njegova postrojba krenula iz Cernika kod Nove Gradiške te završila na Omanovcu kod Pakraca, naglasio je: „Taj put koji smo prošli, oslobađajući svakim korakom dio okupiranog hrvatskog teritorija koji je četiri godine bio pod okupacijom, nešto je što se ne može usporediti ni s jednim drugim osjećajem. Tog se osjećaja i danas sjećamo i na njega smo ponosni", navodi se u priopćenju.

U sklopu obilježavanja služena je i sveta misa za poginule hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata u crkvi sv. Vida koju je predvodio vojni ordinarij msgr. Jure Bogdan, uz sudjelovanje požeškog biskupa msgr. Ive Martinovića. Za građane je organiziran i bogat popratni program u kojem su Hrvatska vojska i policija prikazale atraktivne vježbe, svoje sposobnosti i opremu. Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova zajednički su izveli atraktivan padobranski skok, čime su prikazali visoku razinu uvježbanosti i međusobne koordinacije.

Pripadnici Zapovjedništva specijalnih snaga, uz potporu helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Black Hawk UH-60M, izveli su dinamičnu pokaznu vježbu koja je dodatno naglasila spremnost i operativnu učinkovitost specijalnih postrojbi, a Pukovnija Vojne policije predstavila je sposobnosti rada službenih pasa u različitim operativnim zadaćama.

Kako se navodi, posjetitelji su imali priliku razgledati taktičko-tehnički zbor Hrvatske vojske i policije, gdje su prikazana borbena i neborbena vozila te razna oprema, uključujući besposadne sustave (dronove), oklopna borbena vozila Bradley te borbena vozila Patria. Za uzvanike i građanstvo organiziran je i vojnički ručak, dok će večernji program biti zaključen koncertom na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Obilježavanju su prisustvovali predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, potpredsjednici i ministri u Vladi Republike Hrvatske, načelnik Glavnog stožera OSRH, general-pukovnik Tihomir Kundid, glavni ravnatelj policije, kao i drugi uzvanici – državni tajnici, gradonačelnici, predstavnici Oružanih snaga RH i Ministarstva unutarnjih poslova, braniteljskih udruga te članovi obitelji poginulih branitelja. Obilježavanje 31. obljetnice operacije „Bljesak“ još je jednom potvrdilo trajnu zahvalnost i poštovanje prema hrvatskim braniteljima koji su dali svoj doprinos stvaranju i obrani Republike Hrvatske, zaključuje se u priopćenju.