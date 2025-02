Najmanje pet upucanih u napadu u školi u Švedskoj

Najmanje pet osoba upucano je u pucnjavi u školi u Švedskoj, u gradiću Örebru oko 200 kilometara od Stockholma. Veliki broj hitnih službi izašao je na teren. Još nije poznato u kojem su stanju ozlijeđene osobe, kao što nije poznat niti motiv napada.

- Potvrđeno je da je pet osoba upucano. Ovo se trenutno smatra pokušajem ubojstva, podmetanjem požara i teškim kaznenim djelom oružjem - potvrdila je policija.

A school shooting occurred in Orebro, Sweden, with reports of automatic gunfire as a major police operation has launched.



Shots were reported at Risbergska School in central Orebro, and police spokesperson Lars Hedelin confirmed to Expressen that there is a life-threatening… pic.twitter.com/BIIl7t4IS6