Stravično otkriće u Tenji: 'Oboje su bili problematični. On je izgledao strašno, iz kuće se znala čuti galama...'

Osječka policija potvrdila je večeras da je uhićena osoba nakon strašnog otkrića u Tenji te je predana pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske, uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu zbog sumnje na teško ubojstvo žene. Podsjetimo, potraga za 44-godišnjom Majom C. R., koja je nestala 2. kolovoza iz svoje kuće u Tenji, trajala je više od dva tjedna. Živjela je sa suprugom Robertom R. (52) iz Osijeka. Policija je nakon bezuspješne potrage objavila njezine podatke u nacionalnoj evidenciji nestalih osoba i pozvala građane da se jave ako imaju informacije o njezinu nestanku ili boravištu. Paralelno su se provodili izvidi kako bi se utvrdilo je li Maja možda bila žrtva kaznenog djela.

U utorak ujutro policija je intervenirala u Ulici Matije Vlačića u Tenji, gdje je bračni par živio, a pretres kuće i dvorišta trajao je cijeli dan. Vatrogasci su ispumpali septičku jamu u zapuštenom dvorištu obraslom travom i korovom, a razbijeni su i neki betonski dijelovi dvorišta. Nakon višesatne pretrage iz kuće su izneseni dokazi da je žena ubijena. Neslužbeno se doznalo da su dijelovi njezina tijela pronađeni u septičkoj jami. Kako bi prikupili više informacija o supružnicima, koji su se u Tenju preselili iz Osijeka prije nekoliko godina, policija je ispitivala njihove susjede o odnosima para i njihovim životnim navikama.

"Ne poznajem ih baš dobro jer su se u tu kuću doselili prije nekoliko godina. Dosta su se držali za sebe. Uzgajali su pit bullove pa im gosti nisu baš dolazili. Znao sam ih vidjeti dok šetaju te svoje pse. Nisam siguran od čega su živjeli, ali znam da su oboje bili malo problematični. Ne sjećam se kad sam nju vidio zadnji put, davno bih rekao, i iznenadio sam se kad sam vidio na društvenim mrežama da je nestala. Njega sam vidio u ponedjeljak ispred kuće. Bio je gol do pasa, dugo je glasno pričao na mobitel, baš galamio. Šetao se gore-dolje ispred kuće. Bilo je neobično što je na ulici jer ga nisam tu baš viđao", rekao je jedan od susjeda za 24 sata, dodajući da je zgrožen informacijom o smrti žene. Policija je kod njega također došla kako bi prikupila više podataka o bračnom paru.

Suprug nestale žene odveden je u utorak na saslušanje u policiju, no nije poznato što je izjavio te je li policija na temelju njegovih iskaza posumnjala na ubojstvo. "Njihovu sam kuću izbjegavala. Ti psi bi uvijek lajali kad netko prođe. A i on je izgledao malo strašno, iako sam ga nekoliko puta srela na ulici i pristojno bi pozdravio. Ponekad su se iz njihove kuće znali čuti galama, cika, vriska, nekad i glasna glazba. Osim toga nisam o njima ništa znala. Rekla sam policiji da se proteklog vikenda u ulici osjetio neobičan smrad, kao da netko peče meso pa je ono posve izgorjelo. Nadam se da to nema nikakve veze sa ženinim nestankom", rekla je druga susjeda.