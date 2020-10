Nagli rast oboljelih od koronavirusa, najviše u Zagrebu: Spremno je novih 2360 kreveta

Broj novozaraženih rapidno raste pa su jučer u Hrvatskoj zabilježena 1563 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2.

– U posljednja tri tjedna svjedočimo visokom rastu broja zaraženih. Broj novozaraženih povećao se šest puta, s 234 novozaražena 1. listopada na čak 1563. U istom razdoblju broj oboljelih od COVID-19 u bolnicama se udvostručio, s 297 na 661, koliko ih je danas smješteno u bolnicama. Broj pacijenata na respiratoru gotovo se udvostručio i danas ih je 46. U slučaju daljnjeg nekontroliranog širenja epidemije i ovako brzog rasta novozaraženih, početkom studenog imat ćemo više od 1500 pacijenata – upozorava dr. Krešimir Luetić, šef Liječničke komore, upozorivši na istodobno sve manji broj aktivnih liječnika i medicinskih sestara, jer i među njima raste broj zaraženih i onih u samoizolaciji.

– Smanjen broj liječnika znači da će se jedan liječnik morati brinuti za znatno više pacijenata, što će neminovno utjecati i na kvalitetu zdravstvene skrbi. Ako se nastavi ovakvo snažno širenje epidemije, bolnice će morati odgoditi sve neakutne, tzv. elektivne postupke – upozorava Luetić ističući da samo provođenjem javnozdravstvenih mjera zajedno možemo usporiti širenje epidemije i tako izbjeći urušavanje zdravstvenog sustava kakvo je npr. pogodilo Lombardiju na proljeće.

Kontrola radnog vremena

Od 13 preminulih, devetero je iz KB-a Dubrava, koja je od jučer definitivno postala bolnica za COVID, kako je Večernji list dan prije i najavio. Jučer se odjel za COVID u KB-u Dubravi proširio za još 110 kreveta, osoblje s hitne radi s oboljelima od COVID-19, a hitni pacijenti preusmjereni su na ostale zagrebačke bolnice. Ostali dijelovi bolnice reducirali su hladni pogon.

– U Dubravi preostaje još dosta kapaciteta, uzimajući u obzir i one u kampu, odnosno šatore Hrvatske vojske. Međutim, zbog uvjeta koji su adekvatni samo u ekstremnim situacijama, tamo u ovom trenutku nismo planirali primati bolesnike – iznio je ministar Vili Beroš jučer na sjednici Vlade te dodao da postoji i mogućnost angažiranja sekundarnih centara, odnosno specijalnih bolnica, o čemu je uoči sjednice razgovarao sa županima županija koje su vlasnice tih bolnica.

Ministar Davor Božinović precizirao je kako je Nacionalni stožer civilne zaštite definirao lokacije tercijarnih izvanbolničkih kapaciteta u pet gradova – to su Arena u Zagrebu i Splitu, Dvorana mladosti u Rijeci, četiri lokacije u Varaždinu i tri u Osijeku, što znači ukupno 2360 kreveta koji se mogu staviti u upotrebu u roku od 48 sati.

Božinović je naveo da problem rasta broja zaraženih, hospitaliziranih i umrlih uvelike leži u nepridržavanju epidemioloških mjera.

– Pozivam sve građane da izbjegnu sve kontakte, druženja i proslave bez kojih se može, to je najveći izraz zajedništva i humanizam koji može iskazati svatko od nas – pozvao je Božinović. Ujedno je izvijestio da se Državni inspektorat usmjerio sve više na pravne osobe koje nisu provele mjere HZJZ-a i Stožera civilne zaštite. Preko Ministarstva turizma i sporta Stožer se obratio krovnim sportskim organizatorima sportskih natjecanja upozorivši ih na pridržavanje epidemioloških mjera i nazočnost gledatelja.

Beroš je jučer otklonio mogućnost više participacije u zdravstvu i najavio neke korake usmjerene ponajprije na financijsku održivost zdravstvenog sustava i njegovu stabilizaciju, koje uključuju redukciju lista čekanja.

– Dodatno opterećenje stanovništva povećanjem participacija ne bi smanjilo liste čekanja, već to treba postići preraspodjelom kadrova i kapaciteta te uvid u to koliko tko radi. Jedna od prvih mjera koje ću uvesti je kontrola radnog vremena u svim zdravstvenim ustanovama – najavio je Beroš.

Gotovo polovina novozaraženih u cijeloj Hrvatskoj potvrđena je u Zagrebu – od 1563 novozaražena u Zagrebu je 705. Dvostruko je to više nego dan prije, ujedno i rezultat rekordnog broja testiranih koje je NZJZ “Dr. Andrija Štampar” na Mirogojskoj cesti u prethodna 24 sata napravio, čak 1935 testiranja. Jučer oko 13 sati još je 520 brisova čekalo obradu, a pristizali su i novi.

– Očekujemo daljnji rast, nemali broj pozitivnih regrutirat će se među osobama u samoizolaciji. Nažalost, ljudi ne nose maske, ne drže razmak, a svjetske su studije potvrdile da je do 90 posto zaraženih asimptomatsko – kaže dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.

Kaže da mu ljudi padaju s nogu, rade nenormalan broj sati i očajnički im treba dodatne radne snage. Nešto od odobrenih novih zapošljavanja idući tjedan stiže i njima, riječ je o sanitarnim inženjerima i tehničarima.

– Mikrobiologa jednostavno nema, mi forsiramo da se odobre specijalizacije za njih i za epidemiologe. Istina je da te specijalizacije nisu bile toliko privlačne, ali sada se to počelo mijenjati, ima interesa – kaže Šostar. Već nakon prvih šest mjeseci specijalizacije mladog se mikrobiologa u ovim uvjetima može “staviti u pogon”, a epidemiologa već nakon dva mjeseca. Zavod “Dr. Štampar” ima osam liječnika na specijalizaciji, ali to nije dovoljno. Još je prije tri godine Šostar zazivao ove specijalizacije, da bi mu se iz resornog ministarstva odgovaralo kako će to biti moguće prema financijskim mogućnostima. Mali su zavodi za javno zdravstvo sada na rubu egzistencije, a pitanje je kako će se na njih odraziti kriza s isporukom veledrogerija.

– Mi zasad dobro stojimo i s testovima i potrošnim materijalom, ne nedostaje nam ničega i moram reći da je gradonačelnik uskočio. Imamo dovoljno za tri tjedna. Koronavirus divlja po Europi i potrošnja materijala i svega vezanog za pandemiju enormna je – kaže Šostar i navodi da na europskom tržištu nedostaje PCR aparata i materijala za izolaciju RNK, a kolika je potražnja, svjedoči i primjer da je kompletna proizvodnja robotiziranog sustava za testiranje koji je razvio Roche rezervirana za sljedeću godinu i onu iza nje. – Mi čekamo u redu. U Hrvatskoj samo Zarazna ima aparat za 1400 testiranja u danu, mi imamo pet-šest onih s manjim kapacitetom – napominje.

Rast zaraženih – strože mjere

Nadolazeći vikend trebao bi donekle rasteretiti prometnu gužvu i čekanje za testiranje na Mirogojskoj jer će proraditi nova lokacija za testiranje na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma. Nacionalni stožer civilne zaštite od jučer je pooštrio epidemiološke mjere za pet županija: Bjelovarsko-bilogorsku, Splitsko-dalmatinsku, Krapinsko-zagorsku, Šibensko-kninsku i Virovitičko-podravsku, a uglavnom je riječ o daljnjem ograničavanju ljudi na okupljanjima, svadbama, proslavama, misama, sprovodima i sl. Rast broja zaraženih u Zagrebu također bi sljedećih dana najvjerojatnije mogao rezultirati sličnim pooštravanjem mjera.