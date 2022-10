Nadrogiran po KB-u Dubrava radio scenu, svjedoci bili prestravljeni: 'Čuo se zvuk kao iz pištolja, ljudi su vrištali'

Ove je subote navodno u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu došlo do incidenta s jednim muškarcem (38) koji je, prema navodima svjedoka, napravio scenu.

Pacijentica koja se u tom trenutku zatekla unutar bolnice ispričala je za Jutarnji list kako je u jednom trenutku pokraj nje protrčao uznemireni muškarac koji se ponašao kao da bježi od nekoga. Ušao je i u prostorije Hitne pomoći iz koje je izbačen kasnije zbog uznemiravanja pacijenata, a svjedokinja navodi i kako je čula pucnjavu.

- Imao je nešto zamotano u jakni dok je jurio hodnicima bolnice, čuo se jaki zvuk kao da je opalio iz pištolja i ljudi su počeli vrištati. Nisam vidjela metak, ali ne znam što je moglo proizvesti takav zvuk osim hitac iz pištolja. Sestra nas je smirivala i uputila prema odjelima govoreći da smo tamo najsigurniji - ispričala je svjedokinja te pojasnila kako je ubrzo stigla policija.

- Zaštitar se ukopao, vjerojatno od straha, i nije prstom maknuo kad je taj manijak utrčao. Mislim da je bio pijan, drogiran ili bolestan, vikao je da se mora sakriti jer će ga pronaći i ubiti. Zatim je vikao da će nas ubiti te je nastavio trčati bolnicom. Nemam pojma tko je pozvao policiju - dodala je.

Muškarac se navodno i kasnije u kafiću nedaleko od okretišta u Dubravi posvađao s muškarcem oko neke djevojke, no i dalje nije jasno koji je bio uzrok njegovog ponašanja. Policija je potvrdila kako je došlo do incidenta, no nisu naveli da je došlo do bilo kakve pucnjave.

''Policijski službenici III. policijske postaje Dubrava 17. rujna 2022. godine oko 17.35 sati su po dojavi zaposlenika Kliničke bolnice Dubrava, postupali u krugu navedene bolnice prema 38-godišnjem muškarcu koji je bio pod utjecajem opojnih sredstava.

Navedeni muškarac je bez uporabe sredstava prisile priveden u službene prostorije III. policijske postaje Dubrava, a nakon liječničkog pregleda pušten je kući obzirom da je odbio danji medicinski tretman'', tvrde iz policije te navode kako nisu utvrđeni elementi prekršaja ili kaznneog djela, dok su iz KB-a Dubrave pojasnili kako 38-godišnjak nije ostvario kontakt s pacijentima niti zaposlenima.

- Zaštitarska služba reagirala je radi zaštite pacijenta i zaposlenika. Policijski službenici sastavili su zapisnik o predmetnom događaju - objasnili su iz bolnice.

