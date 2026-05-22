Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OROBIO IH UZ POMOĆ LAŽNE VOJNE ZNAČKE

Venezuelankama prijetio pištoljem i uzeo 1500 eura, a kada ga je policajac zaustavio predao mu suzavac, ključeve od lisice, plastične vezice...

Zagreb: Centar za kriminalisti?ka vješta?enja Ivan Vu?eti?
Boris Scitar/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
22.05.2026.
u 08:41

Tijekom istrage se branio šutnjom, a iako ima samo 21 godinu, ima popriličan dosje jer mu je već kao maloljetniku bila izrečena odgojna mjera zbog računalne prevare u trajanju od dva mjeseca, bio mu je izrečen i pridržaj maloljetničkog zatvora od tri godine, dok mu se u trenutku podizanja optužnice sudilo i zbog nasilničkog ponašanja.

 - Te smo večeri bili u autoophodnji i kretali smo u smjeru Trga hrvatskih velikana kada samo u Draškovićevoj vidjeli trojicu muškaraca kako trče. Dvojica su bila naprijed, jedna malo iza njih, pa nam je to bilo čudno. Izgledalo je kao da se možda nešto dogodilo, kao da je riječ o nekom sukobu, pa smo vozilom došli do ovog koji je bio zadnji. Prišao sam mu i legitimirao ga, nakon čega sam ga rutinski pitao ima li kod sebe neke predmete povezane s kaznenim djelom ili prekršajem. On je rutinski počeo vaditi predmete iz svojih džepova. Bio je dosta uzrujan, a iz džepova je izvadio suzavac, iz torbice plastične vezice, etui s vojnom značkom, bijele gumene rukavice, dva ključića od lisica.... Sve je to dragovoljno izvadio, a kako mi je to bilo čudno, pitao sam ga od kud mu to. Kazao je da on nije vojna osoba već je vojnu značku dobio za poklon. Nije znao objasniti zašto ima ključeve za lisice, dok je za plastične vezice i gumene rukavice kazao da mu služe za popravak podvozja automobila. Pitao sam ga što tu radi i ima li veze s dvojicom koji su ispred njega trčali, prvo nije htio kazati, no kasnije je naveo da su svi koristili usluge prostitutki i da je to platio 100 eura - kazao je u svom iskazu policajac koji je u studenom 2025. uhitio Lovru L. (21), koji je u međuvremenu optužen za razbojstvo.

Tereti ga se da je 6. studenoga 2025. u 00.20 u apartmanu u zgradi u Draškovićevoj ulici u Zagrebu, s još dvije nepoznate osobe došao do apartmana u kojem su boravile dvije strane državljanke iz Venezuele. Lovro L. se tereti da se predstavio kao službena osoba, pokazujući značku i pištolj nakon čega je zatražio da mu predaju novac. Preplašene žene su mu dale 1500 eura, nakon čega je pobjegao.

Tijekom istrage se branio šutnjom, a iako ima samo 21 godinu, ima popriličan dosje jer mu je već kao maloljetniku bila izrečena odgojna mjera zbog računalne prevare u trajanju od dva mjeseca, bio mu je izrečen i pridržaj maloljetničkog zatvora od tri godine, dok mu se u trenutku podizanja optužnice sudilo i zbog nasilničkog ponašanja. Višestruko je osuđivan i zbog prometnih prekršaja, a s obzirom na to da se često sukobljavao s vršnjacima i tijekom školovanja, u optužnici se predlaže da se na njega ne primjenjuje Zakon o sudovima za mladež (s obzirom na to da je mlađi punoljetnik) već da mu se sudi kao odrasloj osobi.

FOTO Pogledajte kako izgleda novi megaprojekt od 100 milijuna eura: Napokon otvoren novi granični prijelaz s BiH
Zagreb: Centar za kriminalisti?ka vješta?enja Ivan Vu?eti?
1/23
Ključne riječi
policija razbojnik razbojništvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Drniš: Mirno okupljanje, prosvjed i molitva za ubijenog Luku Milovca
12
UDRUGA HRVATSKIH SUDACA O TRAGEDIJI U DRNIŠU

Suci upozorili Habijana na ključne probleme pravosuđa: Ne bježimo od odgovornosti, a ove stvari treba hitno mijenjati

UHS upozorava da sudac koji vodi kazneni postupak nema ni mogućnost uvida u druge kaznene postupke koji su u tijeku tako da ne može pretragom u e-Spisu utvrditi je li protiv okrivljenika podignuta optužnica u nekom drugom postupku, je li ta optužnica potvrđena, u kojem je stadiju postupak i koje su odluke donesene tijekom tog drugog postupka

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!