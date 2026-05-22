Venezuelankama prijetio pištoljem i uzeo 1500 eura, a kada ga je policajac zaustavio predao mu suzavac, ključeve od lisice, plastične vezice...

- Te smo večeri bili u autoophodnji i kretali smo u smjeru Trga hrvatskih velikana kada samo u Draškovićevoj vidjeli trojicu muškaraca kako trče. Dvojica su bila naprijed, jedna malo iza njih, pa nam je to bilo čudno. Izgledalo je kao da se možda nešto dogodilo, kao da je riječ o nekom sukobu, pa smo vozilom došli do ovog koji je bio zadnji. Prišao sam mu i legitimirao ga, nakon čega sam ga rutinski pitao ima li kod sebe neke predmete povezane s kaznenim djelom ili prekršajem. On je rutinski počeo vaditi predmete iz svojih džepova. Bio je dosta uzrujan, a iz džepova je izvadio suzavac, iz torbice plastične vezice, etui s vojnom značkom, bijele gumene rukavice, dva ključića od lisica.... Sve je to dragovoljno izvadio, a kako mi je to bilo čudno, pitao sam ga od kud mu to. Kazao je da on nije vojna osoba već je vojnu značku dobio za poklon. Nije znao objasniti zašto ima ključeve za lisice, dok je za plastične vezice i gumene rukavice kazao da mu služe za popravak podvozja automobila. Pitao sam ga što tu radi i ima li veze s dvojicom koji su ispred njega trčali, prvo nije htio kazati, no kasnije je naveo da su svi koristili usluge prostitutki i da je to platio 100 eura - kazao je u svom iskazu policajac koji je u studenom 2025. uhitio Lovru L. (21), koji je u međuvremenu optužen za razbojstvo.

Tereti ga se da je 6. studenoga 2025. u 00.20 u apartmanu u zgradi u Draškovićevoj ulici u Zagrebu, s još dvije nepoznate osobe došao do apartmana u kojem su boravile dvije strane državljanke iz Venezuele. Lovro L. se tereti da se predstavio kao službena osoba, pokazujući značku i pištolj nakon čega je zatražio da mu predaju novac. Preplašene žene su mu dale 1500 eura, nakon čega je pobjegao.

Tijekom istrage se branio šutnjom, a iako ima samo 21 godinu, ima popriličan dosje jer mu je već kao maloljetniku bila izrečena odgojna mjera zbog računalne prevare u trajanju od dva mjeseca, bio mu je izrečen i pridržaj maloljetničkog zatvora od tri godine, dok mu se u trenutku podizanja optužnice sudilo i zbog nasilničkog ponašanja. Višestruko je osuđivan i zbog prometnih prekršaja, a s obzirom na to da se često sukobljavao s vršnjacima i tijekom školovanja, u optužnici se predlaže da se na njega ne primjenjuje Zakon o sudovima za mladež (s obzirom na to da je mlađi punoljetnik) već da mu se sudi kao odrasloj osobi.