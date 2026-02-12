Naši Portali
'BIO JE DOMOLJUB'

Nadbiskup Uzinić: Stepinac je osuđivao i prokazivao jednako odlučno nacionalizam, kao i komunizam

Rijeka: Nadbiskup Mate Uzinić predvodio svetu misu
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/4
Autor
Robert Jurišić
12.02.2026.
u 10:05

U propovijedi je riječki nadbiskup kao snažan primjer odmaka bl. Alojzija Stepinca od nacionalističkih ideja podsjetio na propovijed koju je Stepinac uputio studentskoj mladeži u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu 27. ožujka 1938. godine.

Blaženi Alojzije Stepinac bio je domoljub, ali nije bio nacionalist. I zato nije ništa drugo nego zloupotreba njegova imena i djela to što ga se pretvara u nacionalni simbol i u sredstvo promicanja populističkih ideja koje u drugim ljudima, narodima i vjerama vide neprijatelja, a ne vide i ne prepoznaju braću i sestre.

Stepinac je osuđivao i prokazivao jednako odlučno nacionalizam, kao i komunizam, kazao je u propovijedi riječki nadbiskup Mate Uzinić na svetoj misi u crkvi sv. Ane na Gornjoj Vežici, na župi čiji je suzaštitnik bl. Alojzije Stepinac, čiji se blagdan slavi 10. veljače, prenosi Novi list.

U propovijedi je riječki nadbiskup kao snažan primjer odmaka bl. Alojzija Stepinca od nacionalističkih ideja podsjetio na propovijed koju je Stepinac uputio studentskoj mladeži u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu 27. ožujka 1938. godine.

– Tada je on osudio kako je on govorio, internacionalni komunizam, ali je još žešće osudio, kako je govorio, poganski nacionalizam. U toj propovijedi Stepinac najprije govori o domoljublju kao dužnosti i kreposti te kaže da ljubav prema domovini nije magloviti zanos, nego čin i djelo.

Kaže “ljubiti znači djelotvorno htjeti dobro”, a onda upozorava na duboku kušnju svoga vremena, koja, priznajemo, nije nestala ni u našem i sve se više na različitim razinama, kako unutar naše domovine i izvan nje, ponavlja.

Veliki dio današnje generacije, kaže, skinuo je s oltara pravoga Boga i pritom pokazuje da se idol, zamjena, za pravoga Boga ne mora zvati samo bezbožni komunizam, nego idol može biti i nacija. Nacija postane božanstvo, a čovjek i njegova savjest budu zgaženi, kazao je riječki nadbiskup, prenosi Novi list.

Riječki nadbiskup osvrnuo se i na proces Stepinčeve kanonizacije i kazao da su klevete na blaženikov račun negativno utjecale na proces njegova proglašenja svetima, ali da to nije jedini problem zašto Stepinac još nije kanoniziran. Riječki nadbiskup smatra da je veći problem to što je blaženik pretvoren u ono što on nije. 

– Pretvorili smo ga u nacionalnog junaka, a njegovu kanonizaciju u političko pitanje. Sveli smo ga na neprijatelja komunizma i simbol otpora poratnom poretku. Uza sva zlodjela koja taj poredak nosi i koja zaslužuju osudu, to ipak pokazuje samo jednu dimenziju blaženog Alojzija. Nismo ga uspjeli dovoljno pokazati kao čovjeka koji je prije svega i u jednom i u drugom sustavu uvijek bio za Boga i za čovjeka - kazao je.

Alojzije Stepinac Mate Uzinić

