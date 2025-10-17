Naši Portali
HRVOJE IVANČIĆ:

'Nacija je nastala kao ideja oslobođenja od kmetstva, a pretvorila se u servis za bogatu klasu za čije interese se vode ratovi'

Autor
Vladimir Barišić
17.10.2025.
u 18:49

U Afganistanu su ljudi srdačni, ali vjeruju da zbog glazbe mogu završiti u paklu, a u Africi još uvijek boja kože znači i klasnu razliku

Hrvoje Ivančić, putnik, reporter, putopisac, pisac i dokumentarist, ovogodišnji je dobitnik prve nagrade u kategoriji "širom svijeta" na Festivalu reportaže i reportera FRA MA FU, održanom u Đurđevcu, koji je posvećen slavnom hrvatskom reporteru Franji Martinu Fuisu. Ivančić je dobio nagradu za seriju reportaža iz Afganistana koje je objavio u nedjeljnom izdanju Večernjeg lista. Dobitnik je brojnih nagrada, a među njima i godišnje nagrade HND-a za seriju reportaža iz Ukrajine, koju je "prokrstario" 2022. godine. Objavio je pet knjiga reportaža i putopisa, a iz tiska mu je upravo izašla knjiga "Rubna zona". Objavljivao je i novinske reportaže socijalne, ratne, političke i kulturne tematike iz Konga, Vijetnama, Etiopije, Sirije, Južnog Sudana... No Ivančića ne privlače primarno ratovi i sukobi, on pokušava naći njihove uzroke i proniknuti u egzistencijalne, društvene i političke prijepore država i naroda koji ih nastanjuju.

