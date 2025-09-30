Trump hoće nazad vojnu bazu koju su zapravo sagradili Sovjeti

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je ovih dana Afganistanu neodređenim posljedicama ako ne vrati Washingtonu kontrolu nad Zračnom bazom Bagram. "Ako Afganistan ne vrati Zračnu bazu Bagram onima koji su je sagradili, Sjedinjenim Američkim Državama, DOGODIT ĆE SE LOŠE STVARI!!!", napisao je Trump u svom stilu na vlastitoj platformi Truth Social.



Bagram, prostrani kompleks, bio je glavna baza američkih snaga u Afganistanu tijekom dva desetljeća rata koji je uslijedio nakon napada Al-Qa'ide u New Yorku i Washingtonu 11. rujna 2001. godine. Baza je kontroverzna jer su američke snage bez optužnice ili suđenja ondje godinama držale zatočene tisuće ljudi tijekom takozvanog "rata protiv terora", a mnogi od njih bili su zlostavljani ili mučeni. Talibani su ponovno zauzeli objekt 2021. godine nakon povlačenja SAD-a i sloma afganistanske vlade.