Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI VOJNI KOMPLEKS

Trump hoće nazad vojnu bazu koju su zapravo sagradili Sovjeti

Autor
Danijel Prerad
30.09.2025.
u 18:34

U bazi su bili brojni američki ugostiteljski objekti, uključujući Pizza Hut i Subway

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je ovih dana Afganistanu neodređenim posljedicama ako ne vrati Washingtonu kontrolu nad Zračnom bazom Bagram. "Ako Afganistan ne vrati Zračnu bazu Bagram onima koji su je sagradili, Sjedinjenim Američkim Državama, DOGODIT ĆE SE LOŠE STVARI!!!", napisao je Trump u svom stilu na vlastitoj platformi Truth Social.

Bagram, prostrani kompleks, bio je glavna baza američkih snaga u Afganistanu tijekom dva desetljeća rata koji je uslijedio nakon napada Al-Qa'ide u New Yorku i Washingtonu 11. rujna 2001. godine. Baza je kontroverzna jer su američke snage bez optužnice ili suđenja ondje godinama držale zatočene tisuće ljudi tijekom takozvanog "rata protiv terora", a mnogi od njih bili su zlostavljani ili mučeni. Talibani su ponovno zauzeli objekt 2021. godine nakon povlačenja SAD-a i sloma afganistanske vlade.

Ključne riječi
Bagram vojna baza talibani Afganistan Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
8
OD BALTIKA DO CRNOG MORA

Projekt OCTOPUS: Kreće masovna proizvodnja dronova, ovaj model bit će temelj europskog 'zida dronova'

Baltičke države su prve predložile ideju o zidu od dronova, što je izazvalo isprva mlaku reakciju Bruxellesa. Zahtjev za financiranje projekta od strane EU odbijen je ranije ove godine. Raspoloženje se promijenilo nakon upada dvadesetak ruskih dronova u poljski zračni prostor u rujnu, samo dan prije govora o stanju Unije, koji je održala von der Leyen.

Učitaj još