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GODIŠNJE IZVJEŠĆE AGENCIJE EUROPSKE UNIJE ZA DROGE

Krijumčari doskočili talibanskoj zabrani pa na zalihama imali 12.000 tona afganistanskog heroina, kokain se krijumčari i dronovima

Osijek: Na Graničnom prijelazu Batina policija uz pomoć psa Dona pronašla 11 kilograma heroina
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
10.06.2026.
u 10:14

Da su krijumčarenje i trgovina drogom ozbiljan problem koji uzima i ljudske živote upozorio je i Magnus Brunner, europski povjerenik za unutarnje poslove i migracije.

Osobe koje konzumiraju droge u Europi suočavaju se s novim zdravstvenim rizicima jer se tržišta droga brzo razvijaju i postaju složenija. Droga je široko dostupna, često je visoke potentnosti ili čistoće, pojavljuju se novi proizvodi od kanabisa, porasla je prodaja situmalansa i opioida, a sve je češća i istodobna konzumacija više različitih droga, što povećava zdravstvene rizike. Nove psihoaktivne tvari se otkrivaju jednom tjedno, a u Europi je lani prvi put prijavljeno 50 novih psihoaktivnih tvari, čime je broj tvari koje prati Agencija Europske unije za droge (EUDA) porastao na 1050. Među njima su i snažni novi sintetički opioidi koji povećavaju rizik od trovanja opasnog po život. Tržište droga znatno utječe i na sigurnost Europe jer su zastrašivanje i nasilje povezano s drogama velik sigurnosni problem, pogotovo u svijetlu činjenice da kriminalne skupine mlade i ranjive osobe koriste za počinjenje nasilnih djela i trgovinu drogom...

Najvažniji su to izvaci iz europskog izvješća o drogama za 2026. koju je izradila EUDA. Izvješće je napravljeno na temelju podataka koji su prikupljeni od 29 zemalja, 27 članica EU plus Norveška i Turska, a zbog metodologije prikupljana podataka, odnose se na razdoblje 2024. i 2025. U njemu je istaknuto i da se kriminalne organizacije koje se bave krijumčarenjem droge brzo prilagođavaju policijskim taktikama, pa nakon što im jedna ruta bude otkrivena, brzo organiziraju drugu, a i sve češće umjesto velikih europskih luka za transport droge koriste manje. Osim toga za krijumčarenje droge sve češće se koriste i malim, brzim brodovima koji služe za prekrcaj droge na otvorenom moru, a za krijumčarenje droge koriste i dronove i polupodmornice, što sve otežava njihovo otkrivanje.

Da su krijumčarenje i trgovina drogom ozbiljan problem koji uzima i ljudske živote upozorio je i Magnus Brunner, europski povjerenik za unutarnje poslove i migracije.

- Europsko izvješće o drogama ukazuje i na ljudsku cijenu konzumacija droga jer je prema najnovijim podacima 2024. od predoziranja drogom umrlo najmanje 7600 ljudi. Stoga se moramo maksimalno potruditi kako bi spriječili da novi i opasni proizvodi preplave tržište - kazao je Brunner.

EUDA u svom izvješću prati i nove trendove na tržištu droge pa je tako uočeno da sve veće količine biljnog kanabisa dolaze iz Kanade, SAD-a i Tajlanda. U SAD-u su ta droga prekomjerno proizvodi i postoji jaka konkurencija između kriminalnih skupina koje se time bave, što je dovelo do spuštanja cijene i viškova te droge. Zanimljivo je da se kanabis koji dolazi iz SAD-a najčešće otkriva u poštanskim pošiljkama, dok onaj iz Kanade dolazi skriven u brodskim kontejnerima, pa je tijekom 2025. u lukama u Rotterdamu i Antwerpenu zaplijenjena 21 tona kanabisa porijeklom iz Kanade. Lani je EUDA i prvi put upozorila da bi kanabis iz SAD-a mogao sadržavati pesticide, što povećava zdravstveni rizik kada se zna da je to najkonzumiranija droga u Europi jer je konzumira 24,9 milijuna odraslih Europljana u dobi od 15 do 64 godine.

EUDA upozorava i da su opioidi u kombinaciji s drugim tvarima najčešći uzrok smrti povezanih s drogom, pa je lani prijavljeno sedam novih sintetičkih opioida među kojima su nitzane i orfine. Tijekom 2024. je deset zemalja zaplijenilo više od 50.000 tableta koje sadrže nitazen, a od lipnja 2024. do siječnja 2026. prijavljeno je i 18 smrtnih slučajeva povezanih s orfinima. No ono što posebno brine je fentanil jer je u Bugarskoj više od 100 smrti povezanih s njim prijavljeno 2024. i 2025.

Nadalje, EUDA navodi i da se europsko tržište heroina pokazalo otpornim, s obzirom na to da je većina te droge dolazila iz Afganistana gdje su talibani 2022. zabranili proizvodnju opijuma. Međutim trgovci drogom odavno funkcioniraju kao kompanije, što znači da promišljaju i planiraju unaprijed, pa su na zalihama, prema procjenama tijekom 2025. imali oko 12.000 tona afganistanskog opijuma, kojeg su zatim preprodavali. Osim toga, proizvodnja opijuma se premješta iz Afganistana negdje drugdje, a u cijeloj toj priči je, kaže EUDA, profitirao Pakistan, koji je postao novi izvor i opijuma i heroina jer je tamo 2025. uzgojeno više od 9000 hektara opijumskog maka. S druge strane uzgoj opijumskog maka u Mianmaru dosegao je desetogodišnji vrhunac s više od 45.000 hektara u 2025.

Što se pak tiče kokaina, to je droga, koju je prema podacima EUDA-e, lani konzumiralo 4,3 milijuna Europljana u dobi do 15 do 64 godine, a povećava se i geografski doseg kokaina kao i njegove štetne posljedice. Analiza otpadnih voda pokazala je da od 85 gradova za koje postoje analize u njih 48 zabilježen porast tragova kokaina što je porast od 57 posto u odnosu na ranije praćena razdoblja. Kokain je druga najkonzumiranija droga u Europi, a podaci iz 20 zemalja pokazuju da je 2024. ta droga bila povezana s više od četvrtine smrtnih slučajeva uzrokovanih predoziranjem. Problem predstavlja i crack kokain, kojeg češće konzumiraju marginalizirane skupine, a porast konzumacije te vrste kokaina, upozorava EUDA, posljedica su velike dostupnosti kokaina i jednostavnosti lokalne prerade kokaina u prahu u crack kokain Tijekom 2024. u Europi je zaplijenjeno 330 tona te droge, što je manje no 2023. kada je bilo zaplijenjeno 419 tona, što upućuje na promjenu u radu kriminalnih organizacija koje pošiljke fragmentiraju kako bi spriječili otkrivanje. Proizvodnja kokaina se odvija i na tlu Europe, pa su tako u Nizozemskoj 2024. otkrivene 42 lokacije koje su služile za ekstrakciju kokaina koji je bio skriven u nekim drugim proizvodima, poput plastike.

Ključne riječi
heroin Kanabis droga

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