Svakog sata jedna osoba umre od iznenadne srčane smrti

Zaklada «Hrvatska kuća srca» u suradnji sa Studentskom ekipom prve pomoći StEPP i Hrvatskim kardiološkim društvom u sklopu akcije "Oživi me" održat će u subotu 13. lipnja javnu edukaciju o kardipulmonalnom oživljavanju, edukaciju o postupku prve pomoći kod opstrukcije dišnog puta (Heimlichov hvat) i edukaciju kako pomoći osobi kod utapanja. Besplatne edukacije za građane pod stručnim vodstvom održat će se od 10 do 13 sati na Cvjetnom trgu u Zagrebu.

U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što čini 24 osobe u jednom danu ili oko 9000 osoba godišnje. Iznenadna srčana smrt jedan je od najčešćih uzroka smrti uopće, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Ususret velikim vrućinama i povećanom riziku od srčanog zastoja, organizatori su pripremili za građane edukaciju u sklopu koje će moći na lutkama naučiti cjeloviti postupak oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora.

Zaklada Hrvatska kuća srca zalaže se za uvođenje edukacije o oživljavanju u osnovne i srednje škole kako bi se kroz sustav što više ljudi educiralo u spašavanju ljudskih života.

Čak 80 % iznenadnih srčanih zastoja se događa izvan bolnice, a s obzirom da znamo kako je u tim trenucima svaka sekunda važna, potrebno je da što više sugrađana prođe kroz edukaciju oživljavanja. Srčani zastoj je stanje u kojem srce prestaje pumpati krv. Tijelo ostaje bez opskrbe kisikom i hranjivim tvarima i za nekoliko minuta osoba umre. Jedini postupak kojim se to može spriječiti jest brzo pozivanje hitne medicinske pomoći i započinjanje oživljavanja. Rana reanimacija i neodložna defibrilacija (unutar 1-2 minute) pokazala se kao učinkovita mjera s visokim postotkom preživljavanja ugroženih osoba, a spašavanje života u ovom slučaju obavljaju laici prije dolaska tima hitne medicinske pomoći.