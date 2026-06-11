Rasprava odgođena zbog bolesti odvjetnika Nobila

Svjedokinja Danijela Žagar uzalud je došla na zagrebački Županijski sud gdje je trebala svjedočiti u nastavku suđenja u aferi "Po babi i stričevima" gdje na optuženičkoj klupi sjede četvorica bivših ministra Andreja Plenkovića. A uzaludno je došla jer je rasprava odgođena zbog bolesti odvjetnika Ante Nobila, branitelja Borisa Miloševića. Nobilo je sudu dan prije održavanja rasprave poslao podnesak u kojem je naveo da sudu ne može pristupiti zbog bolesti. Dostavio je i medicinsku dokumentaciju kao dokaz svojih navoda, a tu dokumentaciju je zatim po nalogu suda pregledao i vještak, koji je potvrdio da Nobilo zbog bolesti ne može doći na sud. Kako se bez nazočnosti branitelja optuženika ne može održati rasprava, ispitivanje svjedokinje Žagar je odgođeno za 28. kolovoza. Ona je, inače, bila zaposlena u Ministarstvu gospodarstva i tijekom istrage je opširno iskazivala kako su se dijelile potpore i kome.

Optužnica zbog koje su se četvorica bivših Plenkovićevih ministara - Darko Horvat, Josip Aladrović, Tomislav Tolušić i Boris Milošević, koji je bio potpredsjednik Vlade iz redova SDSS-a - našla na optuženičkoj klupi podignuta je u listopadu 2022., a potvrđena je u ožujku 2025.Obrana je opetovano tražila izdvajanje nezakonitih dokaza, što ime je optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda dva puta odbilo. No jednom je žalbu obrane prihvatio Visoki kazneni sud (VKS), dok ju je drugi put odbio, pa je cijela ta procedura, uobičajena za VIP predmete, potrajala skoro tri godine. Suđenje je počelo u travnju 2026. i tada su optuženici, među kojima je i Damir Juzbašić, gradonačelnik Županje, zanijekali krivnju.

USKOK u optužnici Horvata tereti da je 2018. kao ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, s Anom Mandac, nezakonito dodijelio 2,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima za koje je bio i osobno zainteresiran. Što se tiče Miloševića i Tolušića, oni se terete da su urgirali za tvrtke za koje su bili zainteresirani. Aladrovića se tereti da 2018. i 2019. dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) urgirao za dva nezakonita zapošljavanja. Horvat se u tom dijelu tereti da je što osobno što preko Ane Mandac na to poticao Aladrovića. Ana Mandac je na početku postupka također bila optužena, no priznala je krivnju te je na temelju nagodbe s USKOK-om i osuđena na 11 mjeseci zatvora koji su joj zamijenjeni radom za opće dobro.

Osim nje krivnju su priznali i Velimir Žunec i Katica Mišković. Katica Mišković, koja je u inkriminirano vrijeme bila ravnateljica uprave za potpomognuta područja u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uvjetno je osuđena na devet mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Uvjetnu kaznu, malo višu, dobio je i Velimir Žunec, koji je bio državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. On je osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Njih troje će tijekom postupka biti saslušani kao svjedoci, a ti iskazi će nedvojbeno biti zanimljivi.