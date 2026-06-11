Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EVAKUIRANO OSOBLJE

Izvanredno stanje u Pentagonu: Zgrada pod blokadom, hitne službe u zaštitnim odijelima

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
11.06.2026.
u 18:09

„Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva poduzimanje mjera opreza dok ne utvrdimo koliko je ozbiljno”, rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona Sean Parnell

Vatrogasci u četvrtak istražuju potencijalni incident s opasnim tvarima u Pentagonu, priopćili su dužnosnici vatrogasne i spasilačke službe okruga Arlington na platformi X. Zgrada je pod blokadom, a osoblje je evakuirano s nekoliko katova, izvijestio je CNN pozivajući se na neimenovane izvore.

Televizija je dodala da pripadnici hitnih službi nose plinske maske i odijela za kemijsku zaštitu. „Pentagon ima sofisticirane sustave za sigurnost zgrade i njezinih korisnika. Ti su sustavi detektirali problem s kvalitetom zraka koji zahtijeva poduzimanje mjera opreza dok ne utvrdimo koliko je ozbiljno”, rekao je Reutersu glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

„Ministarstvo provodi standardne zaštitne protokole, uključujući naredbu o zadržavanju u sigurnom prostoru za pogođeno područje. Interventni timovi su na terenu i spremni su pružiti potporu osoblju u zgradi”. CNN prenosi da je zgrada blokirana od drugog do petog kata. Pentagon, pogođen tijekom napada al-Qaide 11. rujna 2001., jedna je od površinom najvećih zgrada na svijetu. 

Ključne riječi
maske opasne tvari pentagon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!