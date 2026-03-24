ANALIZA DRAGANA BAGIĆA

Zašto birači ne honoriraju dobre ekonomske i socijalne rezultate

Autor
Dragan Bagić
24.03.2026.
u 14:25

Iako HDZ jest vodeća stranka u anketama, rejting od oko 30 posto ne osigurava mu miran san i dominaciju nad konkurentima

Državni zavod za statistiku objavio je proteklog tjedna da su prosječne plaće u Hrvatskoj u godinu dana nominalno rasle oko 8,5 posto, a realno (kada se oduzme inflacija) nešto manje od pet posto te da je premašila 1500 eura. U proteklih desetak godina došlo je do znatnog realnog rasta kupovne moći prosječnih hrvatskih plaća. Od 2016. do 2025. kupovna moć prosječne neto plaće narasla je za više od 40 posto. Stvarna kupovna moć najnižim plaća vjerojatno je rasla nešto manje, s obzirom na natprosječnu inflaciju "osnovne košarice" potrepština, no i kupovna moć onih s ispodprosječnim plaćama nesporno je narasla. Da je tome tako, pokazuju i podaci anketnih istraživanja koji mjere subjektivne indikatore socioekonomskog statusa.

gospodarstvo Ekonomija SDP rast plaća Vlada HDZ

