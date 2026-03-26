Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČETIRI INTELEKTUALCA

Ne propustite Sve u 16 - nova emisija Večernjeg lista

Večernji TV
VL
Autor
Večernji.hr
26.03.2026.
u 17:59

Raspravu moderira urednica videosadržaja Večernjeg lista Petra Balija, pratite nas u petak, 27. ožujka u 16 sati na YouTube kanalu Večernjeg lista, našoj Facebook stranici i portalu vecernji.hr

Slažemo se da se ne slažemo. Ukratko, tako bi zvučao koncept nove emisije Večernjeg lista „Sve u 16“. Emisija koja će sukobiti stavove četiri intelektualca, Večernjakova kolumnista koja su dosad stavove iznosili na papiru, u našim novinama. Radi se o povjesničaru Nevenu Budaku, čije izjave vezane uz hrvatsku povijest često izazovu reakcije, Žarku Ivkoviću, dugogodišnjem Večernjakovom uredniku koji ne krije svoje tradicionalne vrijednosti, Mirku Galiću, novinaru, uredniku, diplomatu i jednom od najprepoznatljivijih vanjskopolitičkih komentatora u Hrvatskoj koji dobro zna što se događa iza kulisa politike te Draganu Bagiću, sociologu i jednom od najupućenijih političkih analitičara.

Sada smo ih spojili u TV studiju, a u „nultoj“ emisiji, nakon koje smo odlučili da to postane stalna forma, debatirali su zajedno na temu „Ima li kraja podjelama?“, kada smo propitivali posljedice koje su za sobom ostavili ustaše i partizani koje svako malo netko u javnom prostoru aktualizira. Ništa manje kontroverzne neće biti druge teme, bit će to teme koje izazivaju podjele, a mi ćemo kroz emisiju pokazati kako i kod prijepora civilizirano raspravljati. Tako smo za prvu emisiju, koja počinje u petak, 27. ožujka, u 16 sati na svim digitalnim platformama Večernjeg lista, odabrali temu – podijeljeni vrh države i koje su posljedice odnosa predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Koliko su „dvije vanjske politike“ – dva suprotna stava u samom vrhu države problem za status Hrvatske u međunarodnoj zajednici, govorit će u prvoj emisiji „Sve u 16“ Ivković, Galić i Budak, ovaj put bez jednog redovnog člana odnosno gosta – Nevena Budaka. Raspravu moderira urednica videosadržaja Večernjeg lista Petra Balija, pratite nas u petak, 27. ožujka u 16 sati na YouTube kanalu Večernjeg lista, našoj Facebook stranici i portalu vecernji.hr.
Ključne riječi
Večernji TV Sve u 16

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!