Ne propustite Sve u 16 - nova emisija Večernjeg lista

Slažemo se da se ne slažemo. Ukratko, tako bi zvučao koncept nove emisije Večernjeg lista „Sve u 16“. Emisija koja će sukobiti stavove četiri intelektualca, Večernjakova kolumnista koja su dosad stavove iznosili na papiru, u našim novinama. Radi se o povjesničaru Nevenu Budaku, čije izjave vezane uz hrvatsku povijest često izazovu reakcije, Žarku Ivkoviću, dugogodišnjem Večernjakovom uredniku koji ne krije svoje tradicionalne vrijednosti, Mirku Galiću, novinaru, uredniku, diplomatu i jednom od najprepoznatljivijih vanjskopolitičkih komentatora u Hrvatskoj koji dobro zna što se događa iza kulisa politike te Draganu Bagiću, sociologu i jednom od najupućenijih političkih analitičara.

Sada smo ih spojili u TV studiju, a u „nultoj“ emisiji, nakon koje smo odlučili da to postane stalna forma, debatirali su zajedno na temu „Ima li kraja podjelama?“, kada smo propitivali posljedice koje su za sobom ostavili ustaše i partizani koje svako malo netko u javnom prostoru aktualizira. Ništa manje kontroverzne neće biti druge teme, bit će to teme koje izazivaju podjele, a mi ćemo kroz emisiju pokazati kako i kod prijepora civilizirano raspravljati. Tako smo za prvu emisiju, koja počinje u petak, 27. ožujka, u 16 sati na svim digitalnim platformama Večernjeg lista, odabrali temu – podijeljeni vrh države i koje su posljedice odnosa predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Koliko su „dvije vanjske politike“ – dva suprotna stava u samom vrhu države problem za status Hrvatske u međunarodnoj zajednici, govorit će u prvoj emisiji „Sve u 16“ Ivković, Galić i Budak, ovaj put bez jednog redovnog člana odnosno gosta – Nevena Budaka. Raspravu moderira urednica videosadržaja Večernjeg lista Petra Balija, pratite nas u petak, 27. ožujka u 16 sati na YouTube kanalu Večernjeg lista, našoj Facebook stranici i portalu vecernji.hr.