Na snazi upozorenja za gotovo cijelu zemlju: Ciklona donosi grmljavine i pljuskove, a najgore tek stiže

Iako nas u prvom dijelu tjedna prati pravo proljetno vrijeme, uz obilje sunca i ugodne temperature, već danas stiže nova promjena vremena – lokalno su mogući izraženiji pljuskovi i grmljavina. Ipak, nema mjesta panici jer će već od petka ponovno prevladavati sunčano i toplije vrijeme. Tlak zraka nad južnom i srednjom Europom u utorak je blago porastao zahvaljujući ogranku Azorske anticiklone koji je sa jugozapada donio djelomičnu stabilizaciju vremena. No, već u srijedu popodne očekuje se novi pad tlaka – znak približavanja fronte sa sjeverozapada koja će nakratko prekinuti sunčani niz.

U prvom dijelu danas na istoku Hrvatske očekuje se pretežno sunčano vrijeme, no poslijepodne će doći do porasta naoblake, a navečer i do lokalne kiše i grmljavine. Najviša dnevna temperatura bit će između 23 i 25°C uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj – sunčanije prijepodne, a u drugom dijelu dana povećanje naoblake i lokalni pljuskovi, osobito u Međimurju i Zagorju. Temperature slične kao i na istoku, ujutro između 10 i 13°C, a danju do 25°C, prognozira HRT.

Foto: DHMZ

Na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru veći dio dana bit će suho i sunčano, ali u večernjim satima treba računati na mjestimične pljuskove, ponegdje i izraženije. Nakon jutarnje bure, tijekom dana će zapuhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperature će se u Gorskoj Hrvatskoj kretati od 20 do 22°C, a uz obalu i na otocima između 23 i 25°C. U većem dijelu Dalmacije prevladavat će sunčano vrijeme s najvišim dnevnim temperaturama između 24 i 27°C. Uz obalu i na krajnjem jugu zemlje puhat će bura, a zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, uz pretežno mirno do malo valovito more.

U četvrtak nas, kako prognozira HRT, očekuje nešto svježije vrijeme na kopnu, uz promjenjivu naoblaku i lokalne pljuskove s grmljavinom, ponegdje i izraženijima. I Jadran neće biti pošteđen – očekuju se kraći pljuskovi, osobito uz obalu, no i dalje će prevladavati sunčano vrijeme. Puhat će bura, mjestimice i jaka.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorava na potencijalno opasne vremenske uvjete – aktivirani su meteoalarmi za većinu Hrvatske zbog mogućnosti jačih pljuskova i grmljavine. Izuzetak su Splitska, Kninska i Osječka regija, gdje trenutačno nema izdanih upozorenja. Vozači, planinari i svi koji borave na otvorenom trebaju biti na oprezu, posebno u večernjim satima srijede i tijekom četvrtka.

Petak donosi stabilizaciju – vrijeme će biti uglavnom suho i podjednako toplo kao dan prije. U subotu će prevladavati sunčano vrijeme, a temperature će porasti, i na kopnu i na moru. Na Jadranu će vjetar okrenuti na maestral, dok će kopno ponovno ući u razdoblje ugodnog i toplog vremena, uz sve rjeđe pljuskove. Kratko osvježenje u četvrtak brzo će zamijeniti novi porast temperatura, a vikend bi mnogima mogao donijeti idealne uvjete za boravak na otvorenom.