VIDEO Uživo smo ispred Vjesnikova nebodera, još se dimi: Vatrogasci noćas imali četiri intervencije, kolaps je u prometu

*U noći s ponedjeljka na utorak izgorio je Vjesnikov neboder

*Na snazi je privremena regulacija prometa oko Vjesnikova nebodera

7:58 - S viših katova se dimi, policija i vatrogasci dežuraju. Promet je zatvoren, javila je Večeranjakova novinarka Nikolina Orešković. Veće su gužve, vozila se teže probijaju. Vatrogasci su nćas imali četiri intervencije zbog pojavljivanja dima.

7:50 - Mirno je, minimalno smo tamo, sad pomažemo statičarima i letimo dronom - odgovorio nam je Siniša Jembrih, šef zagrebačkih vatrogasaca, na naš upit kakva je trenutačno situacija kod Vjesnika.

7:35 - Oko Vjesnikova nebodera počele su se stvarati gužve. Počelo se opet dimiti iz nebodera. Sa križanja Savske ceste i Slavonske avenije javio HRT-ov reporter, koji je potvrdio da se već od ranog jutra stvaraju velike kolone vozila. Iako tramvajski promet Savskom cestom normalno funkcionira, za automobile je zatvorena Zagorska odnosno Zagrebačka avenija prema istoku – već od križanja sa Selskom cestom postavljene su blokade, a podvožnjak kod Vjesnika potpuno je zatvoren. Kako neslužbeno doznaje HRT, stanje će ostati nepromijenjeno sve dok stručnjaci ne obave detaljan pregled statike teško oštećene zgrade. Vatrogasci su sinoć gasili požar koji je zahvatio gotovo cijelu unutrašnjost nebodera, a i jutros se s nekoliko katova još uvijek dimi.

7:10 - Zbog privremene regulacije počele su se stvarati gužve. Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera, promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom, promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice. Također, promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka, a Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

7:07 - Zagrebačka gradska uprava objavila je u utorak navečer detalje privremene regulacije prometa nužne zbog požara nebodera Vjesnik, odnosno zbog blizine te zgrade uz Slavonsku aveniju, a regulacija je na snazi od 19 sati pa sve do nove sigurnosne procjene nadležnih službi. Gradska uprava u priopćenju navodi da je temeljem stručnog pregleda ovlaštenih inženjera i statičara Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) definirao sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati te da on, zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije. Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom definirana privremena prometna regulacija od danas u 19 sati, a trajat će "sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar”.

"Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži”, naglašavaju iz Gradske uprave. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. Iz Grada ističu i da su u intenzivnom kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa, a građane mole da za putovanje koriste javni prijevoz ili bicikle, a one koji ipak moraju automobilima da za putovanje koriste navigacijske aplikacije koje će im pomoći pronaći najbolji pravac.

7:06 - Na hitnom sastanku održanom u utorak u Ministarstvu graditeljstva zbog požara Vjesnikova nebodera sa strukom su dogovorene prve mjere - podvožnjak na križanju Slavonske avenije i Savske ceste bit će zatvoren za promet, a Slavonska avenija otvorena samo prema zapadu.

Na hitnom sastanku u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji je sazvao potpredsjednik Vlade i resorni ministar Branko Bačić, bili su dekan i profesori Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavnici Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo Milan Crnogorac, Josip Atalić, Juraj Pojatina, Mario Uroš, Domagoj Damjanović i Marija Jelčić Rukavina. Sastanak je održan kako bi se definirali daljnji koraci radi osiguravanja sigurnosti i interventnih radnji potrebnih zbog sanacije i uređenja toga prostora, a o prvim dogovorima u izjavi novinarima, nakon terenskog obilaska s interventnim službama, ispred Vjesnikovog nebodera govorili su ministar Bačić, Uroš te pročelnik Gradskog ureda za promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna. Pavuna je izvijestio kako je s policijom dogovoreno da će se privremeno Savska cesta kroz nekoliko sati otvoriti za promet u oba smjera, dok će Slavonska avenija biti otvorena samo prema zapadu i to sjevernim kolnikom, a podvožnjak će u oba smjera biti zatvoren. "Podvožnjak će biti zatvoren, kao i smjer prema istoku, od Savske ulice. To će trajati do daljnjega, nadamo se što kraće. To je napravljeno zbog sigurnosti, zbog mogućnosti padanja elemenata s nebodera”, rekao je Pavuna.

Ministar Bačić naglasio je da su "u prvom planu sigurnost građana s obzirom na oštećenja zgrade” te dodao da će nakon što požar bude ugašen zgradu obići stručnjaci kako bi se utvrdilo u kojem pravcu će se "tijekom sutrašnjeg i idućih dana nastaviti s osiguravanjem prostora”, kao i svi idući koraci. Prerano je još govoriti o tome hoće li biti potrebno rušiti neboder, rekao je te dodao da će odluka o tome biti donesena nakon što budu završena sva ispitivanja, a svim službama uključenima u gašenje požara kao i građevinskoj struci zahvalio je na angažmanu.

7:00 - U zgradi Vjesnika u kojoj je u noći s ponedjeljka na utorak izbio požar, Porezna uprava koristila je prostore na 7.,8.,9. i 10. katu za dio svoje arhive. Taj prostor na korištenje im je dodijelilo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Međutim, funkcioniranje porezne nije ugroženo, budući da su tamo bili dokumenti o riješenim, a ne aktivnim predmetima. Ovo je Hini potvrdila i Porezna uprava Ministarstva financija. 'S obzirom na to da se radi o arhivskoj građi, a ne o aktivnim predmetima, ovim požarom nije ugroženo funkcioniranje porezne uprave', odgovorili su. Osim toga, od 2018. godine predmete vode u elektroničkom obliku.