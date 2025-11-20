Vlada ograničila cijene još 30 proizvoda, ekonomisti skeptični: 'To je politička odluka, s ekonomijom nema nikakve veze'

Na popis proizvoda kojima je ograničena cijena Vlada je danas uvrstila 30 novih pa taj popis sada broji ukupno 100 kategorija. U nekima od tih kategorija su, baš kao i ranije, ograničene maloprodajne cijene svih proizvoda, a za preostalu 71 kategoriju trgovci će i dalje morati odabrati po jedan proizvod kojemu će cijenu držati ispod maksimalne dopuštene. Morat će i i dalje na vidljivom mjestu jasno isticati plakate s popisom proizvoda ograničenih cijena, a trgovine površine veće od 400 četvornih metara morat će osigurati i poseban prostor za prodaju takvih proizvoda. Svi ti proizvodi morati će biti jasno biti označeni posebnom markicom.

Konkretno, na popis proizvoda s ograničenom cijenom danas su ušli miješani kruh nepakirani, pecivo lizika, listovi za pite i savijače, toast, petit keksi, smrznute lignje, špinat i njoki, čokolada za kuhanje i majoneza. Uz to, tu je i niz proizvoda s polica za zimnicu – ajvar, kiseli krastavci i paprika, kukukuruz šećerac, smrznuti grašak i mrkva te smrznuti povrtni miks. Zatim suhomesnati i mliječni proizvodi – zimska salama, šunka za pizzu mliječni namaz, vrhnje za kuhanje i stolni margarin. Na listi je danas i med u staklenci od pola kilograma, kompot od breskve, čokoladni namaz s dodatkom orašastih proizvoda, jabučni bistri sok i čaj u filter vrećicama.

Uz to, ograničene su i cijene vlažnih maramica za bebe, dječjih gotovih kašica, krema za ruke i sapuna te troslojnih papirnatih ručnika. Kao i ranije, i ovo je proširenje liste proizvoda s ograničenim cijenama popratila skepsa ekonomskih analitičara. Marija Ivanov, profesorica sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta, komentirala je tako kako je riječ o političkoj odluci koja je generalno izgubila svrhu. Uvjerena je kako ovakve mjere smisla imaju samo ako se donose u trenutku velikih šokova.

– Ta mjera je imala svoje vrijeme kada je mogla biti socijalna, kad smo imali šokove rasta cijena i onda je država morala nešto napraviti i ja sam to podržala. Velikog šoka sada nema. Ograničenja cijena su za mene krajnja besmislica, to je politička odluka, s ekonomijom nema nikakve veze – rekla Ivanov, uvjerena kako cijene proizvoda s Vladina popisa ne bi rasle ni da ih Vlada nije ograničila.

Najefikasnije je da cijenu nađe tržište. Cijene, kaže ova profesorica, upozoravajući da su cijene artikala iz kategorija za koje ih je Vlada ograničila počesto i ispod maksimalne cijene koju je utvrdila država, što smatra dodatnim argumentom da su ovakve Vladine mjere izgubile svrhu. U Vladi su, međutim, i dalje uvjereni da ovakvim potezima pomažu najranjivijima u društvu te da će njihova odluka i pojeftiniti košaricu i djelovati protiv inflatornih pritisaka.

– Mogu razumjeti sveučilišne profesore i urednike nekih medija koji imaju iznadprosječne plaće pa to ismijavaju. Mi imamo priliku zaštititi, ne one koji imaju takva primanja i mogu si priuštiti skuplje proizvode, nego umirovljenike i radnike koji svakodnevno pune tu košaricu – komentirao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.