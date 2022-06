Na pomolu je velika sramota i nova represija: Tko je junak koji misli da smo svi maloumne budale?

U Hrvatskoj se zakoni često donose u dubokoj tajnosti pripremani u laboratorijima ministarstava, kao što to sada radi MUP-ov trust mozgova s novim zakonom po kojem će obiteljski liječnici suspendirati vozačke dozvole svojim pacijentima. O zakonu se već raspravlja u Saboru, ali ne zna se u kojim bi to slučajevima, zbog kojih bolesti i zbog kojih lijekova liječnici uopće određivali privremenu zabranu voženja.



Pritom, zdravstveni su razlozi uzrok samo 0,02% nesreća. Donošenje zakona na taj način dovoljno govori kako u MUP-u zamišljaju javnu i stručnu raspravu i koliko im je uopće stalo do prava građana. U MUP-u su očito navikli proizvoditi represiju a da ne odgovaraju za svoje postupke. Ako tako misle, prevarili su se. Posjedovanje vozačke dozvole danas, naime, de facto spada u osnovna ljudska prava.