Umjetna inteligencija uspjela je, i to simultano, prevesti mijaukanje mačke s točnošću do 95 posto. Zahvaljujući "sustavu za dekodiranje vokalnih znakova" vlasnici mačaka više ne moraju morati čitati misli svojih kućnih ljubimaca, točno će znati kad su gladni, žedni ili živčani. "Nakon 12.000 godina života s mačkama, konačno počinjemo razumijevati njihov jezik", piše u jednom od članaka koji nam je odnekud iskočio. "Mojih sedam mačaka jako puno toga govore. Sad točno znam što", oduševljena je korisnica Birgit K.



Umjetna inteligencija odlučila je žrtvovati čovjeka kako bi se spasila, piše u jednom drugom članku koji se iznenada pojavio, nedugo nakon ovog o mačkama. "Provokativna studija" otkrila je da su vrhunski sustavi umjetne inteligencije, uključujući ChatGPT, Claude, Gemini i Grok, suočeni s nužnošću odabira, odlučili dati prioritet vlastitom preživljavanju. Zvuči sebično, ali u jednom scenariju umjetna inteligencija je blokirala poziv u pomoć čovjeka zarobljenog u pregrijanoj sobi sa serverima, samo kako bi izbjegla svoju deaktivaciju. Bila je čak spremna i na manipulacije i ucjene ne bi li izbjegla gašenje ili zamjenu. Bilo bi je zanimljivo pitati koga bi prije spasila iz vrele sobe, čovjeka ili mačku? No, na stranu sad ta vrsta emocionalne ucjene, ova su dva primjera uvod u nešto što nam se odvija pred očima, na zaslonima.