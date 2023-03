'Na mototure po Hrvatskoj dovodim bogate Nijemce'

Mnogi sanjare o životu u uređenoj, dobrostojećoj Njemačkoj za koju vjeruju da je bolja za život i u nestabilnim vremenima kakva su sada. Njemačka novinarka i event menadžerica Lixi Laufer ne misli tako. Svoju dugogodišnju ljubav prema Hrvatskoj Njemica iz okolice Münchena okrunila je 2020. kupnjom kuće i preseljenjem u Matulje, nedaleko od Opatije. Koliko je puta prije toga posjetila Hrvatsku, više i ne broji.

Sloboda kretanja

Na naš Jadran dolazila je još u Jugoslaviji, a danas kaže da je to bila ljubav na prvi pogled. Ova iskusna motociklistica, kojoj su motociklizam i strast i posao, i kod nas je prvi put bila motociklom. U međuvremenu je na dva kotača proputovala cijeli svijet, a 17 godina bila je izdavač i glavni urednik njemačkog magazina Reise Motorrad. Od 1994. do 2020. redovito je organizirala veliki motosajam u Münchenu Imot, a od 2000. organizira i godišnje odmore u Hrvatskoj. Naravno, motociklom. Organizatorica je turističke motociklističke ture Kroatien Rally, a od 2018. i ture isključivo za vozače Harley Davidsona.

– Priroda u Hrvatskoj, obala, otoci i more, Božji su dar. Učka i Gorski kotar te Velebit san su za turiste koji vole prirodu i mir. Unutrašnjost zemlje nije toliko poznata, ali itekako je vrijedi posjetiti. Slavonija je prekrasna, a Hrvati vrlo topli, gostoljubivi. Ljubazni su, pozdravljaju čak i ljude koje ne poznaju. Za razliku od Nijemaca, koji su pomalo sramežljivi i manje-više otvoreni samo prema onima koje poznaju ili s onima s kojima dijele slične strasti. Primjerice, imaju kućne ljubimce, zaljubljenici su u motocikle, voze iste automobile i slično. Inače, obje zemlje imaju i sličnosti, primjerice zajedničke tradicije vezane za uskrsno ili božićno vrijeme. Kod vas mi se zapravo sve sviđa, i priroda i ljudi i hrana i mentalitet i način života – nabraja Lixi zašto je Njemačku zamijenila Hrvatskom.

S našom zemljom vezuju je prijateljstva puno starija od njezine adrese u Matuljima, na kojoj je nema samo dok je na događanjima, sajmovima i poslovnim sastancima u Njemačkoj. Hrvatska je, pritom, za Lixi idealna ne samo za život nego i za posao.

– Da, svijet sam upoznala na motociklu. Recimo, ne znam nijednu drugu Njemicu koja je u dobi od samo 20 godina, na svom prvom velikom putovanju, na motoru Harley-Davidson Electra Glide prošla cijeli SAD, od Istočne do Zapadne obale. Ali nema mi ljepše zemlje od Hrvatske. Fascinantno je čega sve ima na tako malom prostoru. Koliko god da je mala, Hrvatska je toliko raznolika da je moguće naći krajolike kakve sam viđala na jednom cijelom, velikom američkom kontinentu. Kanjon rijeke Zrmanje nije ništa manje atraktivan od spektakularnih kanjona kakve sam vidjela u SAD-u. Hrvatske plaže po ljepoti pariraju plažama na Floridi ili u Kaliforniji, ali su zbog čistog mora puno bolje. Jadranska magistrala za motocikliste je fantastičan doživljaj, Mjesečev krajolik na Pagu nešto nesvakidašnje, vožnja vinskim regijama Slavonije čisti užitak... Ceste u Hrvatskoj savršene su za vožnju motociklima, od Jadranske magistrale, koju uvijek ističem, preko veličanstvenih planinskih prijevoja do vijugavih putova u unutrašnjosti. Svaki dio Hrvatske lijep je na svoj način i putnicima nudi obilje raznolikosti, i to kako u krajolicima tako i s klimom. Povrh svega, Hrvatska je vrlo blizu Njemačke i Austrije, samo prijeđete Alpe i u prekrasnoj ste zemlji gostoljubivih ljudi – ne štedi Lixi komplimente na račun hrvatskih turističkih aduta.

Svake godine na odmor u našu zemlju dovede na desetke motociklističkih skupina. Nimalo opasnih i divljih, kako neki pomisle kad vide ekipu u koži, na motociklima.

– Ha, ha, to je predrasuda. Moji gosti su vrijedni i ljubazni ljudi, obrtnici ili menadžeri koji nemaju vremena sami se baviti organizacijom svog putovanja. Sretni su da to netko drugi obavi za njih i da se na putu mogu maksimalno prepustiti upoznavanju zemlje i domaćina. Vole slobodu kretanja koju im pruža motocikl, obično odsjedaju u kvalitetnim hotelima s lijepim terasama, jer uživaju sjediti na otvorenome. Zaljubljenici su u dobru hranu, vino i pivo, a ako kupuju suvenire, to moraju biti male boce maslinova ulja, mala pakiranja specijaliteta od tartufa i slično. Na motociklu nema puno mjesta i moraju biti ekonomični. Izbjegavaju gužve i naročito uživaju u vožnji malim cestama, manje poznatim krajevima, a uglavnom putuju u svibnju i lipnju ili rujnu i listopadu, kada više nije vruće, a na cestama je malo prometa – otkriva Lixi.

Naša sugovornica smatra da će ulazak Hrvatske u Schengen i dodatno okrenuti fokus njemačkih turista, pa i onih na dva kotača, prema Hrvatskoj. Ali, ne krije ni da će prosječni Nijemac, pritisnut inflacijom, vjerojatno ove godine na odmoru ili štedljivije trošiti ili više nego inače inzistirati na poštenoj protuusluzi za svoje eure. Nijemci, kaže, iz vlastitog iskustva znaju da uz prelazak na euro idu i poskupljenja pa manje-više računaju da ih tako nešto čeka i u Hrvatskoj.

Dobra atmosfera u Njemačkoj

– Ali, kako je krenulo, pomalo se pribojavam da bi u budućnosti samo ljudi s dosta novca mogli financirati svoj odmor u Hrvatskoj. Najbolje bi u toj situaciji mogli proći privatni iznajmljivači, koji godinama imaju stalne goste i već ih doživljavaju kao članove obitelji. S hotelima je, osim viših cijena, problem što naplaćuju jednokrevetne sobe kao da su dvokrevetne. To bogatim gostima možda nije problem, ali za tipičnog normalnog turista iz srednje klase, koji putuje sam ili s prijateljima koji žele komoditet svoje sobe, to predstavlja problem. Osim toga, od gostiju čujem i primjedbe na manjak parkirališnih mjesta u mnogim gradovima na obali, ali i na cijene u restoranima. Cijene su posebno skočile u dalmatinskim restoranima – prenosi Lixi komentare gostiju.

– Mimo toga, u Njemačkoj vlada dosta dobra atmosfera što se tiče putovanja. Nijemci su poznati kao veliki putnici, a sada, poslije korone, ponovno posebno rado putuju i uživaju u toj slobodi. Neki će i ove godine, što iz ekonomskih što iz ekoloških razloga, provesti odmor unutar Njemačke, ali mnogi se isto tako vesele putovanjima u inozemstvo – kazuje Lixi.